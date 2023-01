Nomineringarna inför Manifestgalan klara

I dag offentliggjordes vilka som nominerats inför årets Manifestgala, det oberoende Musiksveriges egna alternativ till den bredare Grammisgalan. Manifest firar tjugo år i samband med årets upplaga och hålls för första gången i Göteborg, på Pustervik den 23 februari.

– Efter två år med digitala galor och restriktioner känns det fantastiskt att äntligen få samla Sveriges independentbolag och deras artister live igen. Antalet anmälda utgivningar är fler än någonsin, och juryn har verkligen gjort ett enastående jobb, säger Eva Karman Reinhold, ordförande i SOM, Svenska Oberoende Musikproducenter, som arrangerar galan.

Bland de 23 priskategorierna är förstås vissa mer Lira-relevanta än andra, och vi noterar att i jazzringen står det mellan Hederosgruppen och skivan Ståplats, Lina Nybergs Anniverse, Iris Bergcrantz Olle Adolphson-platta Trasighet och fransar och så (kanske gruppens dark horse?) The papillon med Vidya, närmare bestämt Vidya-Liselotte Sundberg från Gävle fast med rötter i Indien. Vågar vi tippa på en triumf här för Martin Hederos gäng?

I den i år gruvligt svårtippade folkmusikkategorin ställs duon Hazelius Hedin med skivan Silverdalen mot Sara Parkman med sin Eros agape philia, storbandet Spöket i köket med Kurbits & Flames och norsk-svenska trion Eriksson/Myhr/Malmström med debutalbumet För sola skin’ på tak. Gissning: jamen Spöket i köket kanske?

Visa är hos Manifest en separat kategori (finns även en för singer-songwriter) och här finner vi Kristian von Svensson med skivan Mäster Palm, Stina Künstlichers En krogknegares sånger, veteranen Gunnar Källström och Den roliges väg, och så Ellinor Brolins Kjell Höglund-skiva Det tredje årtusendet. Liras hundring sätter vi nog på pigga utmanaren Stina Künstlicher!

Dessutom finns den för tolkning ganska fria kategorin rytm, där de av juryn utvalda skivorna i år är den koraspelande Köpenhamnsbon Dawda Jobartehs Do you know a place called Flekkeröy (utgiven av svenska Ajabu), Aurelia Deys egenutgivna Sunday service, Liliana Zavalas Todos mis muertos (med på Liras lista över 2022 års skivor) och så den klubbigt gränsöverskridande samlingsskivan Dans på svenska med remixar av tradlåtar.

Äh, dags för Liliana Zavala?

text och gissningar: Patrik Lindgren