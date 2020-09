Nervigt livedokument från sista konserterna innan nedstängningen

Liras forne omslagspojke (kolla in Lira #2 2019) Christian Scott aTunde Adjuah med band gav under perioden 10-15 mars en serie konserter på klassiska klubben Blue Note in New York, just då när pandemin bröt ut på allvar och dess konsekvenser började sjunka in och få effekt. Bandet insåg förstås allvaret, även om de då inte trodde att detta skulle bli de sista konserterna de gjorde på många långa månader.

Konserterna spelades in och ges nu ut på livealbumet Axiom, präglat av en nervig energi som säkert omständigheterna bidrog till. Finns digitalt, på cd och framöver också vinyl. Provlyssna här: