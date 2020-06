Nationalsången i jämtländsk tappning

När det traditionsenliga nationaldagsfirande på friluftsmuseet Jamtli i Östersund fick ställas in på grund av coronakrisen valde Jämtlands läns kommuner och länsstyrelse att spelar in en nationaldagsfilm istället och bad organisten Janne Strömstedt att spela in en jämtländsk version av Du gamla, du fria.

Det gjorde han tillsammans med spelkamraterna i Triakel, Emma Härdelin och Kjell-Erik Eriksson, men även sångerskan Ellen Sundberg, Björn Höglund och Jens Comén från Hoven Droven, samt gitarristen Johan Arveli och kören The Rockin’ Pots.