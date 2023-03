Musikaliska drömmar i dur

Masters of Hawaiian music

Freight & Salvage, Berkeley, Kalifornien 9 mars

Från Kalifornien är det rätt lätt att ta flyget ut till Hawaii. Många på nordamerikanska fastlandet åker till ögruppen – och delstaten – för att lapa sol. Det ser visserligen nära ut på kartan, men flygresan från Kalifonien till Hawaii tar fortfarande drygt fem timmar över Stilla havets blå vattenmassor.

Under den hawaiianska konsertkvällen på Freight & Salvage i Berkeley, Kalifornien, syntes en hel del så kallade aloha-skjortor i publiken, säkerligen inköpta under någon av dessa semesterresor. Hawaiiansk musik säljer liksom en hel livsstil: minnen från öarna, hägringar av öarna för den som inte varit där, och överlag en stämning – the aloha spirit.

Glöm låtar i moll. Nej nej, här är det dur som gäller och i maklig takt: inte deppigt långsamt, men inte heller febrilt snabbt. Inte skandinaviskt vemod, inte New York-hysteri. Någonstans däremellan ligger ett avslappnad tempo som liksom bara flyter på, utan att varken sänka eller höja hjärtats puls. Behagligt.

Även harmoniken denna kväll är lagom – ett möte mellan country och Django Reinhardt ungefär. Ganska jazzigt med en del maj-7-ackord, dimackord och en och annan mellandominant, men utan den moderna jazzens harmoniska överlagringar och ackordsubstitut.

Vi hörde sång, ukulele och slack key-gitarr, framfört av Sonny Lim, Herb Ohta Jr och George Kahumoku Jr. Slack key är en gitarrteknik med ursprung från Hawaii och som bland annat innebär att gitarren stäms i ett öppet ackord, oftast G dur.

Trions sångtexter är mestadels på hawaiiska och delvis på engelska och musikerna är stolta förespråkare av hawaiiansk kultur och musik. Som sig bör. Sångtekniken är avslappnad med ett brett vibrato i frassluten, karaktäristiskt för hawaiiansk sång. Till några sånger dansade även Kahumokus fru Nancy huladans (tänk böljande rörelser likt våg mot strand), vilket bidrog till den gemytligt familjära atmosfären.

Kul att se dessa virtuoser komma samman i avslappnad musikalisk gemenskap. Läs mer om hawaiiansk musik och ukulelens historik i Lira #1 2020.

text & bild: Sunniva Brynnel