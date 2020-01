Välkommen till ett nytt år och ett nytt decennium – som förhoppningsvis ska rymma lika mycket spännande musik som det närmast föregående. Vad har vi då att se fram emot då från Liras horisont? Här ett litet axplock med fokus på svensk jazz och folkmusik!

Folkrockveteranerna i Garmarna har lovat ett nytt album under våren, på nytt franskt skivbolag, och i väntan på det bjuds på en slags farvälsingel från gamla bolaget Massproduktion i form av Kashmir – en cover av syntbandet Dockhuset som blivit en mörk, dramatisk instrumental som gjord för någon uppföljare till Game of Thrones …

Också Groupa släpper ny musik under året, med volym tre i serien Kind of folk som nu tar sig an musik från Island – albumet ska komma i maj.

Redan i mars kommer uppföljaren till GKN5:s hyllade debut, där Guro Kvifte Nesheim tar sina svenska bandmedlemmar på nya äventyr. Mer norskt: en skiva på vintertema med Erlend Viken kommer i slutet av januari, och framemot sommaren är det dags för Gjermund Larsen Trio att ge ut nytt album, liksom för sköna gruppen Julietnorth med Julie Alapnes i spetsen.

Tillbaka i svenska folkspår så kan vi även under året se fram emot skivor med Lena Jonsson Trio och nybildade Duo Disparat, som består av ex-hedningen Anders Norudde och Johanna Karlsson.

Duo Långbacka / Bådagård ska följa upp sin brett uppmärksammade debut, och så ska vi få höra hur det låter när flöjtisten Kristine West och nyckeharpisten Erik Rydvall tar sig an Bach på ett helt nytt vis.

Spännande blir också att höra hur Ale Möllers projekt Xenomania ter sig i inspelad form, efter de senaste årens turnerande – skivan ska komma i april.

På en helt annan not som det heter på svengelska har Folkmusikens Queen B aka Brita Björs lovat att äntligen presentera sig i inspelad form under 2020, liksom vassa bandet Glitterfittan med arbetstiteln Ett underbart matriarkat. (De gav ut singeln Hatar män i stan i fjol).

Något mer sedesamma är möjligen dansk-svenska trion Dreamers’ Circus, vars nya album förhoppningsvis kommer redan i februari.

Om vi vänder oss mot jazzen så rasslar det till en del där också i vår.

Redan nu på fredag kommer mötet mellan Nils Landgren & Jan Lundgren, som gemensamt strövtågar sig fram i folktonens blandskog på skivan Kristallen. Och i fredags smögs skivan Sketches and fancies med Harald Svensson Undecet ut – där en handplockad krets musiker tar sig an pianistens eftertänksamma kompositioner.

Sångerskan Iris Bergcrantz släpper skivan Young dreams i slutet av januari (titelspåret är ute nu), liksom gör kollegan Viktoria Tolstoy vars album Stations kommer den 31:a. Samma dag kommer också den efterlängtade skivan med Magic Spirit Quartet, som leds av gnawamusikern Majid Bekkas uppbackad av nordiska stjärntrion Goran Kajfes, Jesper Nordenström och Stefan Pasborg.

Annat jazzigt på gång är skivor med Ellen Andersson Quartet, Lina Nyberg Tentet och Music Music Music Grande (ja, trion i expanderat format), en hyllning till Lars Gullin från Fredrik Lindborg och så nytt (äntligen!) med Anna Högberg Attack.

Att se fram emot är också ett projekt med sångerskan Lena Swanberg, jazzig singer-songwriter gärna som glider mellan genrernas gärdesgårdar. På Sing me the news närmar hon sig countryns domäner – singeln med samma namn går att avnjuta redan nu på Liras spellista – där även en hel del annat från den här texten finns!

Patrik Lindgren