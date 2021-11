Molly Tuttle visar bluegrassrötterna på nya singeln

En del tycker nog att gitarrfantomen och sångerskan Molly Tuttle snabbt blev lite för mainstream musikaliskt, ett inte helt ovanligt fenomen när unga talanger inom americana ska lyftas fram av etablerade skivbolag och få en karriär.

Men var icke rädda! Nu gör hon ett slags back to the roots-comeback med nya combon Molly Tuttle & Golden Highway och plötsligt är det ystert virvlande bluegrass som gäller. Ett album är utlovat till tidigt nästa år och första singeln She’ll change är ute redan nu.

I ett pressmeddelande skriver hon:

– Jag har alltid älskat de där alltför ovanliga bluegrass-låtarna som är sjungna av kvinnor om kvinnor. Sånger som It’s hard to tell the singer from the song av Hazel Dickens och Ellie av Kathy Kallick. Jag ville skriva min egen bluegrasslåt om en ”badass woman” som lever efter sina egna regler.