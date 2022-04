Manish Pingle tillbaka för ny Sverigevända

I dag torsdag inleder den indiske slidegitarristen Manish Pingle en lång och vindlade Sverige-turné, som pågår ända till 20 maj. Många av spelplatserna är mindre föreningsscener, som Soppteatern i Kalmar, Borgholms bio och Ögat i Göteborg, men även exempelvis Moriska Paviljongen i Malmö står berett.

Inför Lira #4 2019 intervjuade vi Manish Pingle under ett besök på Stockholm Jazz Festival i samband med utgivningen av skivan New continents, som gjordes i samarbete med den i Sverige baserade kora-spelaren Lamine Cissokho som gör följe med Pingle under den första halvan av turnén.

Vi publicerar här artikeln i sin helhet – se alla turnédatum längst ner, efter artikeln!

”Instrumentet är så nytt att vi som spelar fortfarande försöker lista ut hur man egentligen ska göra”, säger Manish Pingle. Möt en sann gentleman och ambassadör för den indiska slidegitarren.

Text: Pierre Hellqvist

Ljuden som kommer från innandömet av gemytliga Teaterstudio Lederman i Vasastan i Stockholm en lördagkväll i oktober är smått surrealistiska, för att inte säga direkt fantasieggande, och står i skarp kontrast till den småbistert realistiska väderleken utanför lokalens ytterväggar.

Där inne på scen gör nämligen en aningen oortodox duo ett soundcheck inför kvällens konsert som utgör en del av Stockholm Jazz Festival. Tonerna som Manish Pingle med sin indiska slidegitarr och den senegalesiske, numera Kalmar-stationerade, koramästaren Lamine Cissokho kreerar tillsammans får allting runtom att stanna upp.

När deras unika respektive klanger och arrangemang sammanflätas skapas hos lyssnaren nya världar, fyllda av förundran och möjligheter, i realtid. Samma effekt har för övrigt även deras lämpligt betitlade album New continents från tidigare i år.

Förutom att vara en sann gentleman är Manish Pingle något av ambassadör för den indiska slidegitarren – egentligt namn mohan vina, ett relativt ungt instrument, en modifierad variant av klassisk slide, som introducerades på sextiotalet och som sedan undan för undan har utvecklats av olika utövare.

Manis har sin egen extremt fingerfärdiga spelstil där högerhanden plockar på de nitton (har haft fler tidigare) strängarna och vänsterhanden slajdar med hjälp av en liten metallpinne fram den där påtagliga känslan av drömlik overklighet. Han säger att det inte var han som valde instrumentet, det var instrumentet som valde honom. För att det behövs fler som spelar det, och det är därför han i dag leder online-lektioner till hugade musikanter runtom i världen.

– Själv började jag lära mig spela genom att ta ut Bollywood-låtar och övergick därifrån till ragaträning, säger Manish när vi efter soundcheck satt oss ner i Ledermans dunkla bar.

– Men eftersom instrumentet är så nytt finns det relativt få musiker som behärskar det och ingen vet med bestämdhet vilken den rätta tekniken är, till skillnad från hur fallet är med exempelvis gitarr, sitar eller tabla. Med indisk slide försöker vi som spelar fortfarande lista ut hur man egentligen ska göra. Själv hade jag dessutom en sitarspelare, Ystad Shahid Parvez, som lärare varför jag tvingades odla fram min egen teknik, helt enkelt reproducera musiken som han hade lärt mig.

– Ystad Shahid Parvez är en fenomenal musiker och som lärare väldigt tydlig och extremt tålmodig. I alla år jag spelat med honom har jag aldrig hört honom göra ett endaste misstag. Varje gång är han så perfekt att du ibland blir rädd, ja den sortens perfektion kan faktiskt vara skrämmande att uppleva.

Manish Pingle ställer höga krav på sig själv också. Han berättar att han har svårt att lyssna på sina egna inspelningar eftersom han tenderar att bara höra felen. Just den höga standard han vill uppnå lär vara en av anledningarna till att det finns så få skivor utgivna med honom.

– Samtidigt kan det vara bra att inse sina begränsningar, det är så du lär dig. En följd blir att ju mer jag lyssnar på mig själv desto mer måste jag öva.

New continents ges ut och spelades in i Stockholm på initiativ av skivbolaget Sing A Song Fighter, vars eldsjäl Karl Jonas Winquist nu har bjudit in den indiske musikern till Sverige fyra gånger efter att först ha fängslats av en Youtube-video med honom.

– Manish har en orädd och okonstlad syn på sin musik som gjorde att det kändes fullt logiskt och naturligt att föreslå samarbetet med Lamine Cissokho, då jag kände att de musikaliskt skulle få stort utbyte av varandra, säger Karl Jonas.

– Att han aldrig haft med sig någon skiva eller annat till sina konserter här har inte bekymrat Manish. Det har varit stunden och här och nu som räknats. Men som en skivälskande nörd kände jag mig ändå kallad att se till att det åtminstone finns en skiva med honom ute och tillgänglig. Först trodde jag att det skulle bli lite svårt att övertala honom till det eftersom han hellre ger en konsert till än att gå in i en studio … Men skivinspelningen tillsammans med Lamine var snabb, fokuserad och magisk att närvara vid.

Vad handlar då storheten med Manish Pingle om, ur Karl Jonas synvinkel?

– Han har en spelskicklighet som är tekniskt bländande, men det gör ju inte musiken njutbar per se. Så det som verkligen knockade mig med hans musik är hans subtila och lyhörda spelsätt tillsammans med hans fantastiska melodier.

För Manish Pingle själv handlar den indiska slidegitarrens magi om mer än dess ljud. Vilket framgår när han pratar om samarbetet med Lamine Cissokho.

– Det går inte att komma ifrån att vi båda spelar på vackra och ovanliga instrument. För publiken som kommer för att se oss blir det inte bara musiken i sig utan även en visuell upplevelse att se oss spela på dem. Vi har ju många strängar på vår gemensamma lyra …

En stund senare, efter fotografering och småprat med en svensk man som en gång träffat Manish i hans hemstad Mumbai, fortsätter han resonemanget:

– Instrumentet är lite som Indien i stort: fullt av överraskningar. Det gäller såväl utseendet som soundet. När du först ser det tror du kanske att det är en sitar, men lär snart inse att det är något annat, varpå förvirringen växer när du sedan hör hur det låter. Det kan visserligen låta som en sitar men också som när någon spelar akustisk blues, eller i de låga tonerna som en rabab eller sarod. Det är som en blandning av allt möjligt, varför också möjligheterna är oändliga.

Manish Pingle ger ett mycket sympatiskt intryck, är både pedagogisk och passionerad, och ler med hela ansiktet när han spelar. Det råder ingen tvekan om att det här är ett kall för honom.

– Det finns något melankoliskt över den indiska slidegitarren, men jag skulle säga att känslan den framkallar är mer andlig än sorgsen. Eller, så här: det är inte helt lätt att få någons kropp att dansa med hjälp av detta instrument, men det har definitivt potentialen att få själen att dansa.

TURNÉ



28 April… Göteborg – ÖGAT SWEDEN

29 April… Ale – Kulturrum, Nödinge, SWEDEN

1st May… Fredrikshavn – Maskinhallen, DENMARK

3rd May… Malmö – Moriska Paviljongen / Mixmusik, SWEDEN

6th May.. Oslo – Cafeteatret /Nordic Black Theatre NORWAY

7th May… Bergen – Café Sanna, NORWAY

8th May… Teatre Tre, Stockholm

10th May.. Kalmar – Soppteatern, SWEDEN

11th May… Nässjö – Sörängens fokhölgskola, SWEDEN

12th May… Stenungsund – Fregatten, SWEDEN

13th May… Kalmar – Arbygården, SWEDEN

14th May… Öland – Borgholms bio, SWEDEN

15th May…Växjö -Kafé de Luxe, SWEDEN

17th May… Uddevalla – Bohusläns museum, SWEDEN

18th May… Stockholm sangeet sabha, Stockholm

19th May… Music workshop Stockhom, SWEDEN

19th May… Sala – Folkets hus, SWEDEN

20th May… Folkets Hus Hallunda, Norsborg, SWEDEN