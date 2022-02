Mångsidige musikern och kompositören Nils Lindberg är död

I söndags den 20 februari avled Nils Lindberg, 88 år gammal, omgiven av sina närmaste hemma i Dalarna, rapporterar Sveriges Radio.

Som kompositör, arrangör och musiker inom allt från jazz till körmusik och klassisk symfonisk musik var mångsidigheten Nils Lindbergs signum – liksom de ofta uppenbara rötterna i Dalarnas folkmusiktradition.

Samarbetena med andra framstående musiker var många men nämnas kan namn som Lars Gullin, Jan Allan, Lena Willemark och så Alice Babs, som han ofta kompade på piano och skrev arrangemang för.

Vill man höra Nils Lindberg som jazzpianist är en bra startpunkt skivan Saxes galore, med Red Mitchell och Herb Geller på altsax, som 1979 erhöll Orkesterjournalens utmärkelse Gyllene Skivan som årets bästa jazzskiva. Eller varför inte den senare skivan As we are med Margareta Bengtson från 2008, där även Joakim Milder, Håkan Broström och andra hörs.

Patrik Lindgren