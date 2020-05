Många kvinnor bland vinnarna när amerikanska jazzjournalister får välja

Det går att diskutera värdet av att strikt matematiskt räkna kvinnor respektive män i olika sammanhang, men det ger förstås en fingervisning – och pekar kanske inte minst ut en vindriktning.

Och nog tycks något ha hänt i amerikanskt jazzliv, när vi ögnar igenom listan på vinnarna i årets Jazz Journalist Association Jazz Awards 2020, där jazzjournalister för 25:e året i rad röstar fram de främsta företrädarna i en lång rad kategorier.

Av de 28 priser som går till enskilda musiker är det kvinnor som ror hem exakt hälften, inklusive de tyngsta kategorierna som årets musiker (Terri Lyne Harrington), årets kompositör (Kris Davis) och Lifetime Achievement (Carla Bley).

Detta utan att det från organisationen görs någon affär alls av saken, inte ens ett konstaterande faktiskt och någon kvotering tycks definitivt inte ligga bakom – proceduren är att alla medlemmar först nominerar och sedan röstar individuellt på de som fått flest nomineringar i varje kategori.

Bland övriga vinnare kan nämnas årets ”up and coming artist” den spännande Lakecia Benjamin, årets basist Linda May Han Oh, årets trumpetare Christian Scott Atunde Ajduah, årets tenorsaxofonist Chris Potter och årets gitarrist Bill Frisell.

Patrik Lindgren