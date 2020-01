Makaya McCraven omtolkar Gil Scott-Heron på ny skiva

2010 gavs den amerikanske jazzpoeten Gil Scott-Herons sista album I’m new here ut, producerad av Richard Russell. Året därpå, samma vår som Scott-Heron avled bara 62 år gammal, gavs albumet ut igen i helt ny form under namnet We’re new here, nu omskapat av den då brännhete brittiske producenten Jamie XX.

Och nu, exakt tio år efter originalskivan ges den ut igen i en tredje variant – fullt logiskt betitlad We’re new again. Den här gången tas musiken tillbaka till Scott-Herons hemort Chicago i händerna på jazztrummisen (och producenten – eller ”beat scientist” som han kallar sig på egna hemsidan) Makaya McCraven, som lyft in de ursprungliga tagningarna i ett nytt sammanhang, genom att mixa dem med egna inspelningar av musiker från dagens jazzscen i Chicago.

We’re new again släpps 7 februari men från och med i dag går det att lyssna på ett första smakprov, Where did the night go, där McCraven petat in en sampling från den egna fadern Stephen McCravens kvartettinspelning Silhouette of Eric från 1983.

Patrik Lindgren