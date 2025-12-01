Liras guide till årets julkonserter

Adventstider är konserttider och här är Liras urval av jul- och luciakonserter att se fram emot det närmaste, från finstämt till högljutt och det mesta däremellan!

Moldestad, Hazelius & Hedin: Vintersong

En ny tradition med en ”nordisk julekonsert” som blivit omåttligt omtyckt på bägge sidor om den norsk-svenska gränsen är den här trion med norska folkmusikern Sigrid Moldestad och svenska radarparet Esbjörn Hazelius och Johan Hedin. I år tar de med sig nysläppta albumet Vinternatt.

6-13/12 Norge (se hazeliushedin.com för datum)

18/12 Jarl Kulle-scenen, Ängelholm

19/12 Stadsteatern, Lund

20/12 Nygatan 6, Växjö

21/12 Maxim, Stockholm

22/12 Kulturhuset Korpen, Skinnskatteberg

I midvintertid

I midvintertid började som ett samarbete mellan de överlappande folkmusikgrupperna Northern Resonance och Axvy, men har blivit till ett eget, återkommande projekt, i år med delvis ny sättning med tillskott som Maja Långbacka och Anders Lillebo. Räkna med skön stämning och fint spel.

7/12 Kulturbruket på Dal, Mellerud

12/12 Gävle Konserthus

13/12 Ådals-Kidens kyrka, Näsåker

16/12 Stallet, Stockholm

17/12 Vara Konserthus

18/12 Malmö Live

Stjärnenätter – Sofia Karlsson & Martin Hederos

Snart lika troget som Kalle Anka på julafton ger sig duon åter land och rike runt med sin hjärtevärmande duoshow. Start den 4 december på Kulturhuset i Bollnäs och målgång när mörkret är som tätast den 21 december på Örebro Konserthus.

4–21/12 speldatum på jubel.se

Räfvens julfest

Kollektivet Räfven ställer till med sedvanlig baluns – ett ”rytmiskt tumult av glädje, svett och samhörighet”.

12/12 Stora Teatern, Göteborg

20/12 Fasching, Stockholm

Jul med West of Eden. BILD: Kristin Lidell

Celtic Christmas med West of Eden

Julspecialister är också det keltiskt inklinerade folkrockbandet West of Eden, som häromåret gav ut skivan Next stop Christmas. Många stopp blir det på årets turné som betar av hela 22 spelställen med start 26 november i Tossene Kulturkyrka och slutstation på Stora Teatern hemma i Göteborg den 21 december.

26/11–21/12 speldatum på kulturaktiebolaget.se

Blacknuss – A funky Christmas

Funkig tjuvstart på julfirandet väntas i dagarna tre när det klassiska och i den här tappningen tolv man starka musikkollektivet Blacknuss bjuder på sin helt egna svettigt svängiga tolkning av julens gospel.

28-30/11 Fasching, Stockholm

The Family Tree – X-mas special

Om Stockholm har sitt Blacknuss så har Malmö sitt The Family Tree, med Lirabekantingen Anders von Hofsten på sång och klaviatur. Soul, funk, jazz och hiphop med julhatten på.

19/12 Victoriateatern, Malmö

Tusen Tungor & Supertraditionals julorkester

Höstsäsongen av konsertserien Spelmansmusik på Åsen avslutas med å ena sidan den nystartade men redan omtalade kören Tusen Tungor, å andra sidan arrangörsgängets egna husband där oddsen är ganska låga för att namn som Sara Parkman, Anna Möller och Hampus Norén dyker upp.

9/12 Hägerstensåsens medborgarhus

Jul som aldrig förr

Tredje året i rad som sångerskan och violinisten Helena Andersson Bromander tillsammans med pianisten Daniel Lantz, basisten Pal Johnson och slagverkaren Celso Paco bjuder på en föreställning där sånger om advent, lucia och jul ges i ny jazz- och folkmarinerad skrud.

4/12 Musikhuset, Gävle

12/12 Katalin, Uppsala

20/12 S:t Pers kyrka, Uppsala

Jul med Franska trion

Ja, vad finns att säga? Julen vore inte komplett utan Franska trions skeva blick på saken.

6/12 Babel, Malmö

10/12 Kulturhuset Skövde

11/12 Arbis, Norrköping

12/12 Kollektivet Livet, Stockholm

13/12 Skylten, Linköping

14/12 Uppsala Konsert & Kongress

18/12 John Dee, Oslo

19-20/12 Pustervik, Göteborg

Lena Willemark, Lisa Långbacka och Lisa Rydberg. BILD: Mats Lefvert

Lena Willemark, Lisa Rydberg och Lisa Långbacka: I vinterskrud

Lena Willemark slår sig samman med Lisorna i duon Lisas, Rydberg och Långbacka alltså, och tar sig an klassiska julsånger i nya, spännande arrangemang.

4/12 Stora Teatern, Göteborg

7/12 Stallet, Stockholm

11/12 Konserthuset, Oslo

14/12 Östergötlands museum, Linköping

19/12 Wij Trädgårdsateljé, Ockelbo

20/12 Kulturoasen, Uppsala

21/12 Byskolan, Stavsnäs

Fröken Elvis jul

Denna charmerande kvintett är något av julspecialister och då inte bara på Elvis Presleys ikoniska låtar i ämnet. Inför årets turné släpper de två jullåtar, en helt nyskriven och så Jul, jul, strålande jul i egen tipptappning..

3/12 Eskilstuna Teater

4/12 Maxim, Stockholm

5/12 Hermans lada, Ulricehamn

6/12 Malmö Live

7/12 Nyköpings Teater

11/12 Skövde Kulturhus

12/12 Kulturkvarteret, Kristianstad

13/12 Göteborgs Konserthus

Stockholm Voices

Den firade vokalkvartetten turnerar med nysläppta albumet Christmas time is here, som de spelat in med Bohuslän Big Band.

10/12 Vara Konserthus (med Bohuslän Big Band)

11/12 Östraboteatern, Uddevalla(med BBB)

12/12 Uppsala Konsert & Kongress

13/12 Ystad Teater (med BBB)

14/12 Stora Teatern, Göteborg (med BBB)

16/12 Fasching, Stockholm

Vintervisor – Ellen Sundberg med Triakel

I dagarna kom deras gemensamma singel Julen kommer igen, och nog ser det ut som att det vankas något slags återuppståndelse i mellandagarna?

14/12 Käloms bygdegård

27/12 Duveds kyrka

28/12 Lockne kyrka

Peter Asplund – The Christmas Feeling

Trumpetaren och sångaren med vokalisterna Vivian Buczek, Linda Pettersson och Emmalisa Hallander bjuder på juljazz i storbandsskrud.

1/12 Park Lane, Göteborg (med Göteborg Jazz Orchestra)

11/12 Kulturhuset Stabekk, Norge (med Prime Time Orchestra

12/12 Biohuset, Mariefred (med Peter Asplunds eget band)

14/12 Fasching, Stockholm (med Peter Asplunds eget band)

17/12 Söderhamns Teater (med Sandviken Big Band)

The Second Hand Orchestra

Brokigt, lekfullt och charmigt med detta frisinnade band som just släppt skivan Snow, this is Christmas, del tre i en trilogi julskivor där avspänd spelglädje men också finurlig finess står i centrum.

30/11 The Hills, Stockholm

3/12 Reimersholme hotell, Stockholm

17/12 (lunchkonsert) Stadsmissionens jullunch, Kungsträdgården, Stockholm

17/12 Mötesplats Mariatorget, Stockholm

Glöggkompaniet

Sex man starkt kompani som tar sig an julsånger med nordiska, nordamerikanska och keltiska rötter i folkmusikalisk tappning. Med varmt lysande stjärnor som Agnes Åhlund, Thor Ahlgren och Liras egen Emma Engström.

5/12 Folkmusikkaféet, Göteborg

13/12 Vätterfolk, Kulturhuset Spira, Jönköping