Adventstider är konserttider – här är Liras urval av jul- och luciakonserter att se fram emot det närmaste, från finstämt till högljutt och det mesta däremellan!
Amanda Ginsburg
”Det är jul nu igen” kallar sångerskan sin serie julkonserter – hennes första julturné faktiskt – där hon varvar nyskrivet (som hennes egna nysläppta Finns det några snälla barn här?) med traditionella klassiker, allt i jazzig skrud med lyxig uppbackning av Filip Ekestubbe på piano, Snorre Kirk på trummor och Niklas Fernqvist på kontrabas.
2/12 Katalin, Uppsala
3/12 Messingen, Upplands Väsby
4/12 Kulturkvarteret, Örebro
5/12 Östergötlands Museum, Linköping
6/12 Södra Teatern, Stockholm
10/12 Palladium, Malmö
11/12 Kulturkvarteret, Kristianstad
12/12 Landskrona Teater
13/12 Göteborgs Konserthus
Banna Sona Band
Kalle Moraeus och Frida Öhrn leder ett namnkunnigt fjortonmannaband där svensk och irländsk folkmusik blandas med americana och julmusik.
26/11–20/12 se Krall.se för spelplatser
Sigrid Moldestad & Hazelius Hedin
Vintersong kallar trion sitt återkommande nordiska julkoncept som förra året också blev till albumet Vinternatt.
29/11–10/12 Norge (se hazeliushedin.com för spelplatser)
12/12 Folkmusikens hus, Rättvik
13/12 Bollnäs kulturhus
14/12 Korpen, Skinnskatteberg
15/12 Köping TBA
16/12 Stallet, Stockholm
17/12 Salong Central, Gnesta
18/12 Östergötlands museum, Linköping
19/12 Nygatan 6, Växjö
Triakel & Ellen Sundberg
Vintervisor med folktrion Triakel tillsammans med singer-songwritern Ellen Sundberg.
28/11 Utkälens bygdegård
29/11 Saga, Strömsund
5/12 Örnsköldsvik
6/12 Aspås kyrka
19/12 Storsjöteatern, Östersund
Livets Orkester
Livet Nords egna handplockade band utlovar en musikalisk julsaga med inslag av allt från polska till tango, vals och stillsamma visor till ösigt balkansväng.
2/12 Katalin, Uppsala
3/12 Sockenstugan, Siljansnäs
5/12 Stallet, Stockholm
6/12 Lilla Bjurum, Götene
Peter Asplund – The Christmas feeling
Sångaren och trumpetaren – som redan 2013 gav ut ett album med titeln The Christmas feeling – tar med sina vänner för en gnistrande show.
7/12 Park Lane, Göteborg
12/12 Café Mosaic, Västerås
13/12 Fasching, Stockholm
West of Eden
Den keltiska traditionen står som vanligt i fokus när folkrockarna i West of Eden kör sin återkommande Celtic Christmas-show.
26/11–21/12 (se kulturaktiebolaget.se för spelplatser)
I Midvintertid
Projektet I Midvintertid släppte en fin liten ep med julmusik (som de faktiskt Grammisnominerades för 2022). Även i år ger sig kvintetten med bland andra Anna Ekborg Hans-Ers och Maja Långbacka ut på vintervägarna, men bara för två stopp.
28/11 Barnens scen, Malmö
5/12 Kulturhuset Spira, Jönköping
Fröken Elvis
Inte helt orimligt som Elvistolkande kvintett att även bli julmusikspecialister – men långt ifrån bara med Elvislåtar. Inför årets turné har även ett helt album med julmusik utlovats.
3/12 Katalin, Uppsala
4/12 Kulturcentrum Sandviken
5/12 Haninge Kulturhus
6/12 Eskilstuna Teater
8/12 Intiman, Stockholm
10/12 Kulturkvarteret, Örebro
11/12 Hermans lada, Ulricehamn
12/12 Konserthuset Stenhammarsalen, Göteborg
13/12 Nyköpings Teater
Midvinterfôlk
Ett kompisgäng av folkmusiker i norra Bohuslän har som tradition att samlas och spela julsånger. Efter år av lokala spelningar ger de sig nu för första gången ut på en liten turné med en repertoar som blickar bortom de mest kända sångerna och letar djupt i traditionen.
3/12 Musik i Kville
4/12 Folkmusikkaféet, Allégården, Göteborg
6/12 Kulturhuset Skagerack, Strömstad
15/12 Sala Folkets hus
16/12 Gävle Konserthus
Västanå Jul
Berättarladan slår som vanligt upp sina portar för en serie julkonserter. Med Magnus och Sophia Stinnerbom vid rodret och gästerna Heidi Talbot och Anders ”Moneybrother” Wendin bjuds på ny och gammal julmusik med namnkunnigt husband och därtill dansaren Håkon Odden.
5–19/12 Västanå Teater
Bohuslän Big Band
Idel svensk musik i fokus när Bohuslän Big Band har arrat julklassiker i storbandstappning. Till Göteborgskonserten dyker även komikern Peter Apelgren upp – oklart i vilken roll …
11/12 Vara Konserthus
13/12 Stora Teatern, Göteborg
I decembernatt
Julkonsert byggd på folkmusik och muntligt berättande, med stjärnkvartetten Thomas Andersson, Ulrika Bodén, Markus Falck och Niklas Roswall.
1/12 Umeå Folkets Hus
5/12 S:t Olovs Kyrka, Skellefteå
15/12 Babelsberg, Kramfors
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