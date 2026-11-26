Adventstider är konserttider – här är Liras urval av jul- och luciakonserter att se fram emot det närmaste, från finstämt till högljutt och det mesta däremellan!

Amanda Ginsburg

”Det är jul nu igen” kallar sångerskan sin serie julkonserter – hennes första julturné faktiskt – där hon varvar nyskrivet (som hennes egna nysläppta Finns det några snälla barn här?) med traditionella klassiker, allt i jazzig skrud med lyxig uppbackning av Filip Ekestubbe på piano, Snorre Kirk på trummor och Niklas Fernqvist på kontrabas.

2/12 Katalin, Uppsala

3/12 Messingen, Upplands Väsby

4/12 Kulturkvarteret, Örebro

5/12 Östergötlands Museum, Linköping

6/12 Södra Teatern, Stockholm

10/12 Palladium, Malmö

11/12 Kulturkvarteret, Kristianstad

12/12 Landskrona Teater

13/12 Göteborgs Konserthus

Banna Sona Band

Kalle Moraeus och Frida Öhrn leder ett namnkunnigt fjortonmannaband där svensk och irländsk folkmusik blandas med americana och julmusik.

26/11–20/12 se Krall.se för spelplatser

Sigrid Moldestad & Hazelius Hedin

Vintersong kallar trion sitt återkommande nordiska julkoncept som förra året också blev till albumet Vinternatt.

29/11–10/12 Norge (se hazeliushedin.com för spelplatser)

12/12 Folkmusikens hus, Rättvik

13/12 Bollnäs kulturhus

14/12 Korpen, Skinnskatteberg

15/12 Köping TBA

16/12 Stallet, Stockholm

17/12 Salong Central, Gnesta

18/12 Östergötlands museum, Linköping

19/12 Nygatan 6, Växjö

Triakel & Ellen Sundberg

Vintervisor med folktrion Triakel tillsammans med singer-songwritern Ellen Sundberg.

28/11 Utkälens bygdegård

29/11 Saga, Strömsund

5/12 Örnsköldsvik

6/12 Aspås kyrka

19/12 Storsjöteatern, Östersund

Livets Orkester

Livet Nords egna handplockade band utlovar en musikalisk julsaga med inslag av allt från polska till tango, vals och stillsamma visor till ösigt balkansväng.

2/12 Katalin, Uppsala

3/12 Sockenstugan, Siljansnäs

5/12 Stallet, Stockholm

6/12 Lilla Bjurum, Götene

Peter Asplund – The Christmas feeling

Sångaren och trumpetaren – som redan 2013 gav ut ett album med titeln The Christmas feeling – tar med sina vänner för en gnistrande show.

7/12 Park Lane, Göteborg

12/12 Café Mosaic, Västerås

13/12 Fasching, Stockholm

West of Eden är peppade för årets julkonserter. BILD: Martin Permer

West of Eden

Den keltiska traditionen står som vanligt i fokus när folkrockarna i West of Eden kör sin återkommande Celtic Christmas-show.

26/11–21/12 (se kulturaktiebolaget.se för spelplatser)

I Midvintertid

Projektet I Midvintertid släppte en fin liten ep med julmusik (som de faktiskt Grammisnominerades för 2022). Även i år ger sig kvintetten med bland andra Anna Ekborg Hans-Ers och Maja Långbacka ut på vintervägarna, men bara för två stopp.

28/11 Barnens scen, Malmö

5/12 Kulturhuset Spira, Jönköping

Fröken Elvis

Inte helt orimligt som Elvistolkande kvintett att även bli julmusikspecialister – men långt ifrån bara med Elvislåtar. Inför årets turné har även ett helt album med julmusik utlovats.

3/12 Katalin, Uppsala

4/12 Kulturcentrum Sandviken

5/12 Haninge Kulturhus

6/12 Eskilstuna Teater

8/12 Intiman, Stockholm

10/12 Kulturkvarteret, Örebro

11/12 Hermans lada, Ulricehamn

12/12 Konserthuset Stenhammarsalen, Göteborg

13/12 Nyköpings Teater

Midvinterfôlk. BILD: Björn Balksten Regnér

Midvinterfôlk

Ett kompisgäng av folkmusiker i norra Bohuslän har som tradition att samlas och spela julsånger. Efter år av lokala spelningar ger de sig nu för första gången ut på en liten turné med en repertoar som blickar bortom de mest kända sångerna och letar djupt i traditionen.

3/12 Musik i Kville

4/12 Folkmusikkaféet, Allégården, Göteborg

6/12 Kulturhuset Skagerack, Strömstad

15/12 Sala Folkets hus

16/12 Gävle Konserthus

Västanå Jul

Berättarladan slår som vanligt upp sina portar för en serie julkonserter. Med Magnus och Sophia Stinnerbom vid rodret och gästerna Heidi Talbot och Anders ”Moneybrother” Wendin bjuds på ny och gammal julmusik med namnkunnigt husband och därtill dansaren Håkon Odden.

5–19/12 Västanå Teater

Bohuslän Big Band

Idel svensk musik i fokus när Bohuslän Big Band har arrat julklassiker i storbandstappning. Till Göteborgskonserten dyker även komikern Peter Apelgren upp – oklart i vilken roll …

11/12 Vara Konserthus

13/12 Stora Teatern, Göteborg

I decembernatt

Julkonsert byggd på folkmusik och muntligt berättande, med stjärnkvartetten Thomas Andersson, Ulrika Bodén, Markus Falck och Niklas Roswall.

1/12 Umeå Folkets Hus

5/12 S:t Olovs Kyrka, Skellefteå

15/12 Babelsberg, Kramfors

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