Liras vinternummer 2026 ges ut den 20 november och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack i form av en spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Blir du sugen på att veta mer om musiken vi skriver om – beställ ditt eget nummer av Lira här, eller ännu hellre: prenumerera!

Låtarna finns att lyssna på enskilt här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

TIDAL

SPOTIFY

APPLE

#1 Erlend Viken, Mikael Marin, Anders E Røine, Sanskriti Shrestha

Sørre Hålien

från Mellom fjell

(Ta:lik)

Erlend Viken har vi mött tidigare med sin trio, där han låter folkmusiken möta bland annat afrikanska och nordamerikanska traditioner. Här blickar han åt sydöst med musik specialskriven för den här kvartetten på tablas (Sanskriti Shrestha), viola (Mikael Marin) och så Anders E Røine på langeleik, mungiga och gitarr. Allt uruppfördes på festivalen Oslo World 2023 och finns äntligen inspelat.

Läs: recension

Länk: talik.no

#2 Kresten Osgood

All that stuff

från Urias Ensemble

(Ilk Music)

Jazztrummisen Kresten Osgood är alldeles uppenbart en man av kontraster och överraskningar. Showman på scen men också med ett djupt allvar. Som femtioårspresent till sig själv och världen bildade han Urias Ensemble och spelade in en hejdlöst genreöverskridande skiva där vi bland annat njuter av den här gripande pärlan där Osgood också sjunger.

Läs: intervju (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: krestenosgood.com

<a href="https://krestenosgood.bandcamp.com/album/urias-ensemble">URIAS ENSEMBLE by Kresten Osgood</a>

#3 Sofia HK

Mors lilla

från Flocken

(Supertraditional)

Redan på solodebut-ep:n I norr förra året stod det fullkomligt klart att Sofia Hultqvist Kott hittat ett alldeles unikt och personligt uttryck. Albumet här är överlag mer lågmält och avskalat till karaktären, men sångerna äter sig in en efter en, som den här finurliga remaken av Mors lilla Olle. Ett slags modern gånglåt, där Sara Parkman bjudits in på gästsång. Läs: intervju (endast för prenumeranter)

Läs: intervju (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: sofiahk.se

#4 Lina Lövstrand Woodwind Stories

Crystals

från Windfall

(Tengtones)

När flöjtisten Lina Lövstrand skulle ha releasekonsert för sin grupp Woodwind Stories för några år sedan bjöd hon in kollegan Per Texas Johansson. Det föll så väl ut att han på uppföljaren är med även på skivan. Och visst är det ett härligt möte här mellan Texas avgrundsdjupa kontrabasklarinett och Lövstrands skira tvärflöjt! Och sen Leo Lindbergs maffiga orgel på det.

Läs: recension

Länk: linalovstrand.com

#5 Tuultenpesä

Menuett

från Oravais

från Hemvist

(Svenska Litteratursällskapet i Finland)

När flöjtisten Lina Lövstrand skulle ha releasekonsert för sin grupp Woodwind Stories för några år sedan bjöd hon in kollegan Per Texas Johansson. Det föll så väl ut att han på uppföljaren är med även på skivan. Och visst är det ett härligt möte här mellan Texas avgrundsdjupa kontrabasklarinett och Lövstrands skira tvärflöjt! Och sen Leo Lindbergs maffiga orgel på det.

Läs: recension

Länk: windonwind.com

#6 Echoes & Rhymes

Make one feel alive

från Wide and blue

(Ella Ruth Institutet)

Vi stannar i flöjtland ett tag till, fast på något annorlunda premisser. Finsk-svenska flöjtsextetten Tuultenpesä tar avstamp i finlandssvenska folkvisor som framförs i mångbottnade arrangemang för en rad olika flöjter, från pipor till tvärflöjt. Från den svenska sidan hör vi Göran Månsson och Jonas Simonson, från den finska Kristiina Ilmonen, Mimmi Laaksonen, Leena Laitinen och Kirsi Ojala.

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#7 Malin Hässlemark

One of these days

från Bring me home

(A West Side Fabrication)

Musikaliskt nästgårds finner vi Jämtlandsbördiga sångerskan och låtskrivaren Malin Hässlemark som efter en lovande ep för ett par år sedan nu albumdebuterar som soloartist. Vilket hon gör med en imponerande självklarhet, som på den här låten med härligt bluesig gitarr av Ola Gustafsson, som även producerat skivan.

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Länk: malinhasslemark.com

#8 Karl Seglem

Valsen Nye sva

från Tenorsaxslåttar

(Nye Nor)

Saxofonen har så sakteliga börjat finna sin plats i den nordiska folkmusiken och här drar en av pionjärerna, Karl Seglem, det hela till sin spels och presenterar ett album med nitton låtar omtolkade från hardingfela till tenorsaxofon, framförda helt solo. Projektet innefattar även en notbok med vad Seglem kallar sina ”standards”, 32 låtar för en ny generation blåsare. Just valsen här är dock hans egen, och kunde höras redan 2004 på albumet Femstein, då i worldjazz-tappning.

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Länk: karlseglem.no

#9 Sophie Cavez & Josefina Paulson

Farallon

från Ögonblick

(Kråktjärn)

Den nya skivan med nyckelharpisten Josefina Paulson och belgiska ackordeonisten Sophie Cavez – vilken duo! – är en dubbel sak med bokstavligen två sidor: en meditativ med undertiteln Blunda, en dansant kallad Blink – varifrån vi lånat den här gemensamt komponerade hitten där de gästas av Sara Holgado på flamencosång.

Läs: recension

Länk: kraktjarn.se

#10 Tarabband

Djai

från Hub & Harb / Love & War

(Aztral Productions)

Det är faktiskt hela arton år sedan Tarabband bildades i Malmö, och det känns som att de sakta och metodiskt rör sig mot något större och större hela tiden. Och tyngre. Kanske finns här också en ny karghet som medvetet förstärks av omslagets tecknade gråskalor? ”Kärlek och krig” lyder alltså titeln, bottnande i Nadin Al Khalidis sång och texter (de finns både på arabiska och i engelsk översättning i texthäftet) som känns oerhört angelägna och förmedlar både energi, frustration, ilska och passion.

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Läs: intervju med Nadin Al Khalidi i Lira #4 2024

Länk: tarabband.com

#11 Cumbiasound & ODE

Gubben i lådan

(Egen utgivning)

Så ett rejält skutt till något helt annat – ett singelsamarbete mellan Malmöbaserade kollektivet Cumbiasound och folkmusiktrion ODE, byggd på insikten att den colombianska cumbian faktiskt har en del gemensamt både rytmiskt och melodiskt med svensk schottis … Det må vara hur det vill med den saken, jag faller i alla fall pladask för det här, Dan Knaggs sång och hela paketet. Och vill ha mer!

Länk: cumbiasound.com

#12 Olimpia Dynarek

Water

från Heal

(Egen utgivning)

Pianisten som vi tidigare mött i bland annat bandet Olimpias Orkan släpper härmed sin första soloskiva – vilket också utgjorde en process att hitta tillbaka till ett mer intuitivt utforskande och i förlängningen kärleken till pianot. För lyssnaren är det bara att försjunka i den påfallande suggestiva musiken, eller åka med – för det här är fantastisk tågåkarmusik kan jag intyga.

Läs: recension

Länk: olimpiadynarek.com

#13 Jakob Bro featuring Charles Lloyd

Peace song

från Bjerge, strand

Vi avrundar med något som verkligen behövs i dessa tider – en fredssång. Den kom till när Jakob Bro bjöd in mästersaxofonisten Charles Lloyd (jämte basisten Larry Grenadier och trummisen Jorge Rossy) för en skivinspelning för några år sedan. De två¨skrev just det här stycket gemensamt, och även om det till karaktären kanske mest har karaktär av en klagosång, stillsam till en början men efterhand alltmer frustande, så visst finns där ett strålande hopp också? Och en stilla påminnelse om tillvarons bedövande skönhet, trots allt.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: jakobbro.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

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Bakgrundsbild (bilden överst): Egor Kamelev/Pexels.com

Omslagsbild Lira Lyssna-omslaget (detalj, Kresten Osgoods skivhylla): Søren Osgood

Omslagsbild Lira #4 2026 (Sofia HK): Linda Rós Guðnadotter