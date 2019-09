Lina Nyberg spelar in nytt material inspirerat av synestesi

Kompositören och vokalisten Lina Nyberg har varit synnerligen produktiv de senaste åren, kanske främst med den imponerande skivtrilogi som inleddes med The Sirenades 2014, fortsatte med Aerials 2016 och avslutades med Terrestrial 2017.

Ett konstnärligt utmanande och ambitiöst projekt (temat var inget mindre än ”humanity, the world and music itself”), som resulterade i djupt personlig musik som fick lovorden att hagla.

Häromsistens dök plötsligt en ny singel med två helt nya låtar upp, och i morgon onsdag ska ett livealbum spelas in inför publik på Fasching i Stockholm, med nya konstellationen Lina Nyberg Tentet. Vi bad Lina Nyberg själv berätta mer om vad som är på gång.

Du gav just ut de nya låtarna The bone marrow gardens och Humankind – jag får känslan att det är något slags pendang till albumtrilogin? Eller är det snarare en upptakt inför kommande projekt?

– De två låtarna är något jag jobbat med det senaste året – i olika format. Jag går just nu en master i komposition på Musikhögskolan och dessa stycken finns i flera olika varianter, bland annat för kör. Det kändes mycket inspirerande och kul att spela in dem med bandet och de är en upptakt till mitt nya projekt med tentett.

Vad är det för skiva du ska spela in med tentett på onsdag?

– Musiken innehåller många olika moment och saker jag klurat på i åratal, som handlar om att kombinera olika idiom och uttryck och notation. Det är intressant att söka kombinationer mellan det improviserade och det genomkomponerade. Det viktigaste i de lägena är att man hittar medmusiker som är både snabba notläsare och intuitiva improvisatörer i alla lägen, och det har jag ju verkligen nu.

– I mitt kreativa arbete utgår jag just nu väldigt mycket från synestesi [att t ex koppla ihop färger med ljud och toner]. Det känns lite som att jag öppnat en dörr som jag inte riktigt vet vart den leder – jag får en Alice i Underlandet-känsla som är väldigt uppfriskande. Vi får se var vi hamnar!

Patrik Lindgren

PS: Lina Nyberg Tentet är hennes vanliga kvintett (David Stackenäs, Cecilia Persson, Josef Kallerdahl, Peter Danemo) utökad med fem blåsare: Per Texas Johansson – flöjt/klarinett, Fredrik Ljungkvist – klarinett, Alberto Pinton – flöjt/basklarinett, Susana Santos Silva – trumpet, Karin Hammar – trombon. De spelar (och spelar in) på Fasching onsdag 11 september.

PS 2: Läs även om Lina Nybergs samarbete med sångerskan Tania Saleh.