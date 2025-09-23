Lina Lövstrand prisad med Björn J:son Lindhs stipendium

Multiträblåsaren Lina Lövstrand tilldelas imorgon onsdag årets J:son-stipendium, instiftat efter Björn J:son Lindhs bortgång 2013. Priset delas ut årligen till en ung instrumentalist och kompositör som arbetar genreöverskridande i dennes anda.

– Att få ta emot ett stipendium i Björn J:son Lindhs namn är en stor ära. Han var en förebild i sitt öppna och nyfikna förhållningssätt till musiken, och jag känner mig inspirerad att fortsätta utforska och skapa i samma anda, säger Lina Lövstrand.

Lina Lövstrand är verksam både som solist, kompositör och i en lång rad samarbeten. Hon har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har genom åren medverkat i ensembler och projekt som spänner över flera genrer. Med sitt projekt Woodwind Stories har hon fått uppmärksamhet för sitt sätt att förena träblåsens olika klangvärldar och skapa musik som både är nyskapande och tillgänglig.

Juryns motivering lyder som följer: ”En målmedveten och mångsidig kompositör, arrangör och träblåsare med fokus på flöjt. För ett musikaliskt konstnärskap, som kännetecknas av lustfylld melodisk, harmonisk och rytmisk idérikedom samt en genuin känsla för klang.”

Stipendiet delas ut vid J:son Lindhs mångårige musikpartner Janne Schaffers jubileumskonsert på Stora Cirkus i Stockholm den 24 september. I samband med konserten kommer Lina Lövstrand att framföra musik tillsammans med Schaffer, bland annat J:son Lindhs stycken Norrland, Billathi Askara och Härifrån till evigheten.

Patrik Lindgren