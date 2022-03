Leyla McCalla tolkar Caetano Veloso på nya singeln

En av våra amerikanska favoritartister, sångerskan/cellisten/banjoisten med mera Leyla McCalla, kommer med ett nytt album den 6 maj och har redan börjar pytsa ut en serie singlar som försmak.

Den från Haiti stammande McCallas album Breaking the thermometer är en temaskiva kretsande kring Radio Haiti, som var det lilla karibiska landets första oberoende radiostation, sände på folkets språk (haitisk kreyòl) och stod i ständig opposition till Haitis korrupta ledning.

Den 8 mars släpptes ytterligare en tredje singel från skivan, en tolkning av den brasilianske sångaren Caetano Velosos låt You don’t know me, ursprungligen utgiven 1971 och skriven mitt under tropicália-eran medan Veloso levde i exil i London. Sången handlar om ensamheten i exilen och den påtvingade isolering från den brasilianska kulturen som han upplevde, berättar Leyla McCalla i ett uttalande.

– Det finns en rad i den som lyder, ”There’s nothing you can show me from behind the wall”, och det påminner mig inte bara om de bildliga murar vi reser när vi inte känner empati med folk från andra kulturer, utan även om retoriken kring muren mellan USA och Mexiko, en påminnelse om att dessa frågor alltid har varit en del av debatten om immigration i västvärlden. Stämningarna i sången speglar mycket av de känslor som förmedlades av Radio Haitis reportrar i exil.

Patrik Lindgren

FLER LÄNKAR TILL LÅTEN HÄR