Lena Willemark kungligt prisad

I dag meddelade Kungliga Musikaliska Akademien att Lena Willemark tilldelas det stora Folkmusikpriset. Priset delas ut vartannat år, är på 100 000 kronor och instiftades 2015. Det går den här gången, för citera akademien, till ”en musikalisk röst som visar en sällsynt konstnärlig bredd och vars klangvärld påverkar och berikar både dagens musikscen och framtida musikutövare.”

Fiolspelmannen, sångerskan, uttolkaren och låtskrivaren Lena Willemark har sedan 1980-talet varit en central kraft i och kring svensk folkmusik, med bakgrund i grupper som Frifot, Groupa, Enteli och förstås det återigen aktuella Nordan-projektet.

Den fullständiga prismotiveringen lyder: ”Med rötter i Älvdalens traditionsmusik och fiollåtarna efter Ekor Anders har Lena Willemark gjort en konstnärlig resa präglad av nyfikenhet, fördjupning och integritet. Genom decennier har hon utvecklat sitt uttryck och blivit en förebild – en brobyggare mellan genrer, generationer och uttrycksformer. Lena Willemark har med sin gärning gjort ett bestående avtryck – djupt förankrad i vårt kulturarv och samtidigt riktad ut mot världen.”

Eftersom Lena Willemark själv sitter som ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien sedan 2007 kan det vara värt att påpeka att förslagen på pristagare läggs fram av en namnkunnig jury som i år har bestått av Jonas Knutsson (ordförande), Magnus Bäckström, Thuva Härdelin, Ulrika Bodén och Olof Misgeld.

Priset delas ut vid Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 24 november. Tidigare mottagare är Tina Quartey, Ellika Frisell, Väsen, Sofia Berg-Böhm och Mats Edén.

Patrik Lindgren