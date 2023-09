Lena Willemark invald i Swedish Music Hall of Fame

Sedan 2014 väljs varje år ett antal nya artister in i Swedish Music Hall of Fame av en genom åren skiftande jury. I dag var det dags igen och på en ceremoni i Borlänge valdes Olle Adolphson, Ann-Louise Hanson, Tomas Ledin, Mando Diao, Lena Willemark och Jenny Wilson in till den exklusiva skaran.

Premisserna för invalet är att artisten ska ha haft stor betydelse för den svenska populärmusikens utveckling, och att det ska ha gått minst tjugo år sedan skivdebuten.

Lena Willemark valdes in med bland annat orden ” … en av Nordens mest mångsidiga röster och musiker alla genrer inkluderade. Men basen har alltid funnits i den folkmusik som formades av hennes uppväxt i Älvdalen i Dalarna. Från albumdebuten för 40 år sedan har hon sedan alltid haft en huvudroll i svensk visa, som sångerska, ofta på hemtraktens säregna älvdalska, och som riksspelman på instrument som fiol och spilåpipa. Detta har bland annat inneburit hela sex grammisar genom åren och huvudroller i band som Nordan, Groupa, Enteli och Frifot. Men Lena har också med stor framgång klivit in i jazzfältet och i konstmusiken.”

Swedish Music Hall of Fame tillkom på initiativ av stiftelsen Svenska Musikskattens Hus och inräknats dagens sex nytillskott har nu 72 artister valts in, från Abba till Nationalteatern, Monica Zetterlund till Håkan Hellström.

Hela listan finns här.

Patrik Lindgren