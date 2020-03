Lena Swanberg bryter ihop och går vidare på nya singeln Disaster

I senaste numret av Lira kunde ni lyssna på låten UFO från Lena Swanbergs nya album. I morgon tisdag kommer nästa smakprov, men redan idag har vi en liten smygpremiär här på Lira.se – låten Disaster, som Lena Swanberg själv träffsäkert beskriver som en ”country-singer-songwriter-power-ballad-pepp-feelgood-though-its-bad-but-what-cha-gonna-do-låt”.

– Disaster handlar om att dra en motsägelsefull irrationell lättnadens suck när Katastrofen inträffat, för då släpper åtminstone rädslan för att den SKA inträffa. Bryt ihop och gå vidare. Samt trösten som kommer när man accepterar sin situation och slutar streta i motvind.

Låten var den den sista att spelas in till albumet Sing me the news som kommer 5 maj. Den spelades in live i Brus & Knasters mobila studio med studioräven Göran Petersson som producent med bland andra Richard Krantz på gitarr Robert Erlandsson på bas.