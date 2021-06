Stort Grammis-grattis till Lena Jonsson Trio och Amanda Ginsburg som fick varsin statyett på galan som hölls ikväll på Södra Teatern i Stockholm. De prisades i folkmusik- respektive jazzkategorin, för skivorna Stories from the outside och I det lilla händer det mesta.

Iiris Viljanen blev årets visa/singer-songwriter med skivan Den lilla havsfrun, och så noterar vi också att Stefan Sundström tilldelades specialaren Årets hållbara artist.

Övriga vinnare hittar ni på Grammis.se