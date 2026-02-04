Legendarisk orkester i ny upplaga

Orchestra Baobab

Selam, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm, 3 februari 2026

Orchestra Baobab, en institution och en skola för afrokubansk dansmusik, bildades i Dakar 1970. Efter ett uppehåll återuppstod de kring millenieskiftet efter en ökad popularitet av deras gamla släpp och i spåren efter Buena Vistas Social Clubs enorma genomslag.

Med så gott som alla gamla medlemmar avlidna eller utbytta har de oförtrutet fortsatt i samma anda som originalet under en rad framgångsrika turnéer världen runt.

I denna upplaga, ledd av åldermannen och altsaxofonisten Thierno Koité, har sångaren Papino Koité fått sällskap av en kvinnlig sångare som ger en ny dimension och värme till sången. På kompgitarr jobbar Latfi Benjeloum oförtrutet med fina slingor där sologitarren kan göra utflykter av olika karaktär.

Rytmsektionen med bland andra Mountaga Koité lägger en stadig, svängig grund för musiken att luta sig mot och får många fötter och ben i publiken börja röra sig.

De kallar sig ”Orchestra Baobab the new generation” och jag måste säga att jag gillar att de lämnat de gamla hitsen och gått vidare. De kommer med ett nytt album i vår, Made in Senegal, som vi får höra många låtar från under kvällen.

Jag har sett bandet några gånger nu och kan inte säga något annat än att jag gillar denna upplaga som får nästan hela publiken att dansa på den fullproppade Studion-scenen. En bra lokal för den här musiken som kräver att kroppen får vara med också. Noterbart är också den åldersmässiga blandningen i publiken där den äldre generationen inte är ovanlig.

En varm svängig kväll med ett band på väg mot framtiden med rötterna i dåtiden.

Text: Magnus Kjellberg

Bild: Hélène Lundgren