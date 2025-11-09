Lågmäld musikalisk rikedom

Mandé Sila

Musikaliska Kvarteret 7 november 2025

Habib Koité har samlat en kvartett virtuosa musik att hylla Mandinkarikets mångfascinerande musik och tradition. Aly Keita på balafon, Lamine Cissokho på kora och Mama Koné på slagverk och trummor.

Musiken är mjuk och behaglig, rik i klangfärg. Lyssnar man noga finner man en virtuos detaljrikedom, utan att göra stora åthävor. I mitten Habib Koités akustiska nylonsträngade gitarr och röst. Aly Keitas balafon smyckar ut i mindre symfoniska klanger. Tillsammans bildar kora, balafonen och den mjuka nylonsträngade gitarren en rik textur för Habib Koités mjuka röst.

Mot slutet spelar de en ”Blues for Mali” där grooven och kraften blir tyngre. En man från Senegal gör plötsligt en frivolt in på scenen i en energisk, intensiv dans, i en lovvärd önskan att få den stillasittande publiken på fötter.

Det lyckas delvis. Detta är en fullödig konsertmusik snarare än yster dansmusik.

Liveteckningar och text: Martin Ehrling

Habib Koité

Mama Koné

Aly Keita