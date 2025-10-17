Kommer ut som coverband

Under pandemins dysterdagar drog Lena Jonsson Trio igång ett samarbetsprojekt som gick ut på att de tolkade en låt av ett annat folkmusikband, som i sin tur tolkade en utvald låt av Lena Jonsson Trio – en ”tune-swap” för att prata engelska.

Nu har trion spelat in sina covers, lagt till ytterligare några och samlat till ett album som kommer att släppas om drygt en månad.

De tolkade artisterna är till merparten internationella – nordamerikanska, skotska, finska, norska – men det första smakprovet som släpps idag är låten Äntligen av den svenska vokalgruppen Kongero (från deras album Kom från 2017).

Hur tar man sig egentligen an en a cappella-låt instrumentalt, frågar jag Lena Jonsson?

– Det var en lite annan process men ändå likt. Vi lyssnade igenom nästan hela Kongeros katalog och det var svårt att välja vilken väg vi skulle gå, antingen tolka något med text eller ta någon med trall. Vi landade i den här låten av Emma [Björling] och tog upp tempot och gjorde den till en jammig hälsingepartypolska à la Jonas Olsson.

– En intressant aspekt i projektet är att vi har varit tvungna att jobba baklänges i den konstnärliga processen på ett sätt. Hur låter egentligen trion, och hur ska vi få den här musiken att låta som Lena Jonsson Trio?

Vilken av de andras tolkningar av era låtar har överraskat mest?

– Jag skulle nog säga Hawktails version av Antilopen. Det var den första covern och de hade skrivit ett jättelångt arr med en massa avancerade stämmor. De filmade även in sin cover under strikta pandemirestriktioner i ett garage i minusgrader, så det bidrog nog också till wow-faktorn. Deras version är nog den som är mest olik originalet.

Utöver Kongero och Hawktail tolkar Lena Jonsson Trio låtar av Dreamers’ Circus, Kinnaris Quintet, Gjermund Larsen Trio, Maeve Gilchrist, Johanna Juhola och Genticorum.

Albumet Folk music covers släpps digitalt den 21 november.

Här på Youtube finns en samlad spellista där Lena Jonsson Trios låtar tolkas av andra.

Patrik Lindgren