Klassiska protestsånger i countrytappning

På en just släppt ep tar sig countrysångerskan Kelsey Waldon an en rad sånger som kallas ”de viktigaste amerikanska någonsin”. Titelspåret är bluegrassångerskan Hazel Dickens arbetarkampsång They’ll never keep us down och sedan fyller hon på med låtar som Crosby, Stills, Nash & Youngs Ohio, John Prines Sam Stone, Kris Kristoffersons The law is for the protection of the people, en avskalad version av Dylans With God on our side och så förstås oundvikligen ett par sånger förknippade med Nina Simone, dels I wish I knew how it would feel to be free, dels Simones egenskrivna och frustande arga Mississippi Goddam – som finns här i textad videoform:

I en pressrelease säger den i Kentucky baserade Waldon: ”Jag vill kämpa för en ny strategi i söder, för mitt Södern är ett Södern för alla människor. Det här handlar om att lyssna på andras perspektiv.”