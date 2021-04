Josefine Lindstrand hyllar vårens dofter på nya singeln Fragrances

Josefine Lindstrand är en av de där spännande artisterna som obehindrat rör sig liksom mellan genrer, mellan scener, och som på vägen har hittat ett helt eget uttryck som kan tänjas åt olika håll beroende på stundens infall.

Senare i år kommer hennes nya album Mirages by the lake att ges ut på tyska etiketten O-Tone Music, ett nytt steg i hennes karriär, och idag har vi äran att hålla premiär för videon till den första singeln som släpps i dag fredag.

En sång med avstamp i den årstid som just nu gör sitt allra bästa för att lotsa oss frusna, instängda människor ut i det öppna, varma, levande.

– Fragrances handlar om att förundras över naturen som varje vår börjar om och skapar nya explosioner av dofter, och färger, berättar Josefine Lindstrand.

– Jag känner alltid en känsla av trygghet i att oavsett vad som hänt under året så börjar det alltid om. Vissa saker i naturen försvinner och kommer inte tillbaka, andra kommer tillbaka likadant som året innan. Jag skrev låten för flera år sedan men den känns så oerhört trösterik nu efter denna långa tunga höst och vinter. Nu vill man bara ut, börja om på nytt. Känna dofter, färger, höra musik. Explodera i allt som gör livet vackert.

Musiken till det kommande albumet Mirages by the lake, som är planserat att släppas 27 augusti, skrevs från början som ett beställningsverk till Stockholm Jazz Festival och har spelats in med den tyska körensemblen BundesJazzOrchester och förstås egna bandet där vi hör Jonas Östholm på piano, Gunnar Halle på trumpet, Pär-Ola Landin på kontrabas och Fredrik Myhr på trummor.

Den suggestiva videon till Fragrances är skapad av Mike Højgaard.

Den 28 maj spelar Josefine Lindstrand med band på Stockholm Women’s International Jazz Festival, som liveströmmas via Konserthuset Play.

Patrik Lindgren