Jazztrummisen Jimmy Cobb är död

Nej, det tycks inte vara någon ände på dödsbeskeden i år. I går kom budet att jazztrummisen Jimmy Cobb lämnat in, dock i den beaktningsvärda åldern av 91 år. Det var lungcancern som till slut besegrade honom.

Hans mest berömda insats var bakom Miles Davis på ärkeklassiska albumet Kind of blue från 1959, och han hörs även på andra Miles-klassiker från samma era som Porgy and Bess, Sketches of Spain och Someday my prince will come.

Cobb trummar även på flera John Coltrane-klassiker, som den ofta tolkade Naima från Giant steps.

Jimmy Cobb gav ut en skiva så sent som i slutet av förra året, i en kvartett ledd av tyske munspelaren Hendrik Meurkens men med trummisens namn i albumtiteln: Cobb’s pocket.

PL