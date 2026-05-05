Jazzigt, funkigt, bluesigt med Kristian Perssons projekt

Nine Sparks Riots

Gamla Teatern, Östersund, 4 maj 2026

Ett fång trombonister med internationellt erkännande i fodralet finns i landet: Christan Lindberg, Nisse Landgren, Karin Hammar, Ivo Nilsson och på senare år den alltmer anlitade Mats Äleklint. Och så Kristian Persson som med sitt jazzsoulfunkprojekt Nine Sparks Riots tagit åtminstone Centraleuropa med om inte storm så styv kuling. Efter ett par bejublade spelningar på den årliga ”konferensen” Jazzahead i Bremen – där sextetten representerade Sverige – bär det nu av till kontinenten igen för fler spelningar i Tyskland och Nederländerna.

Men först en premiär på hemmaplan: Östersund får hedersamt nog inleda Nine Sparks Riots Europaturné med ett måndagsgig. Det bjuds till och med på ett förband i form av den unga kvartetten Orange Room vars tolkning av Sades Smooth operator (som framförs under spelningen) blivit viral på diverse plattformar.

Nine Sparks Riots inleder med en rökare, Roll with it, som sätter takten och tonen: synkoperade rytmer, höga tal i bpm (beats per minute) och dB (decibel) och den påfallande unga publiken (många komna från Birka folkhögskola, som ger olika musikkurser och -program) i fina Gamla Teatern är med bandet från första takt och ton.

Därpå följer Libra, en funkadelic-krevad med fullt blås (saxofon och trumpet förutom trombon) och ett abrupt slut, bruscamente, som det brukar stå i partitur. Perssons kompositioner är överlag fulla av de för jazzen (inklusive fusion), funken och hiphopen så framträdande dragen breaks, rests och stops, av pauser, cesurer och kadenser. Och de blandar fest och funk med djup och blues, allvarsamt och lättsamt på samma gång, en svår konst.

Exempel: Orcas tillkom efter att Kristian Persson sett en dokumentär om de förbluffande intelligenta späckhuggarna (matriarkat, elev-lärare, högutvecklad kommunikation, bytesstrategi, trendsättare) och blivit såtillvida inspirerad att han skrev ett lekfullt och lustfyllt stycke musik. Samtidigt vet vi att späckhuggarantalet minskar globalt, på vissa ställen i sydliga vatten är den rentav utrotningshotad. Cirka femtiotusen individer finns kvar i dag. Dess största fiende är naturligtvis människan: fartygskollisioner, kommersiell jakt, plastförgiftning, inskränkta habitat etcetera.

Eller den mer lågmälda och eftertänksamma balladen This too shall pass, som skrevs under en period av psykisk ohälsa och grundar sig på en persisk sägen om meningen med livet och dess innersta kärna: förgängligheten! Ingenting varar särskilt länge, i ett större perspektiv, så dröm om framtiden men lev här och nu, lyder Kristian Perssons budskap med musiken.

Text: Rikard Rehnbergh