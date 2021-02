Jazzgiganten Chick Corea död

Sent igår kväll svensk tid meddelades via Chick Coreas officiella kanaler att den 79-årige superpianisten avlidit den 9 februari, i sitt hem i Florida, efter att ha drabbats av en ovanlig form av cancer som uppdagades alldeles nyligen.

Så sent som i höstas gav Chick Corea ut albumet Plays, och hans död kom som en chock för jazz aficionados världen över. Vid niotiden i morse hade Facebook-inlägget om hans död delats 72 000 gånger och rönt kommentarer från 19 000 bestörta fans och kollegor som delade med sig av sina reaktioner och minnen.

Hans management vidareförmedlade också ett par sista ord från Chick Corea, som bland annat löd:

”I want to thank all of those along my journey who have helped keep the music fires burning bright. It is my hope that those who have an inkling to play, write, perform or otherwise, do so. If not for yourself then for the rest of us. It’s not only that the world needs more artists, it’s also just a lot of fun.”

Chick Corea live 2016. Bild: Aaron Meekcoms.

Armando Anthony ”Chick” Corea föddes 1941 och fick sitt verkliga genombrott mot slutet av 1960-talet, dels med det egna trioalbumet Now he sings, now he sobs med Roy Haynes och Miroslav Vitous, dels som keyboardist i Miles Davis band vid tiden för skivor som Filles de Kilimanjaro, In a silent way och Bitches brew.

Runt 1970-71 hade han den kortlivade frijazzgruppen Circle med Dave Holland, Anthony Braxton och Barry Altschul, men bildade snart sitt eget band i tidens fusion-anda, Return To Forever, tillsammans med bland andra basisten Stanley Clarke och senare även Al Di Meola. Den brasilianskt doftande Light as a feather är här en tidig milstolpe.

Intresset för latinamerikanskt och spanskt hade alltid funnits där och 1976 gav Corea ut My Spanish heart, en skiva med tydliga flamencoinfluenser.

Lite längre fram i karriären bildade han det långlivade The Chick Corea Elektric Band och dess mindre avknoppning The Akoustic Band, och fortsatte i dessa och senare andra konstellationer att spela in skivor och turnera flitigt ini det sista.

Privat var han en anhängare av scientologkyrkan, vilket orsakade en del kontroverser genom åren. Själv såg han sig som något av en missionär i musikens tjänst, som en motvikt till det destruktiva i tillvaron, med uppgift att glädja och uppmuntra till kreativitet.

I nämnda sista budskap, förmedlat vid hans dödsbud, skriver han också:

”My mission has always been to bring the joy of creating anywhere I could.”

Patrik Lindgren