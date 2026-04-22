Jazzen vare prisad!

I dagarna har ytterligare två framstående jazzmusiker prisats – den ene för lång och förnämlig tjänst och den andre mer för vad som komma skall.

Det första priset är arrangörsföreningen Jazz i Malmös hedersutmärkelse Guldnålen som tilldelas tenorsaxofonisten och kompositören Karl-Martin Almqvist, för betydelsefulla insatser för att främja jazzen i Malmöregionen.

Guldnålskonserten hölls på Victoriateatern igår, med ny kvartett (Rasmus Sørensen piano, Daniel Franck bas, Jonas Holgersson trummor). Den spelades in och kommer att sändas av Jazzradion i P2 senare i år.

Motiveringen löd som följer:

”En varm värmlänning som berikar oss – både som människa och genom sin musik. En framstående saxofonist med ett eget, lyriskt och uttrycksfullt sound. Med flera album i eget namn och otaliga samarbeten på andras inspelningar har han satt sin prägel på den moderna jazzen. Han har verkat både nationellt och internationellt på ansedda scener. Genom sin medverkan i flera ledande storband, däribland DR Big Band, har han etablerat sig på den nordiska jazzscenen. Med ett starkt engagemang i Malmö har han bidragit till att stärka och synliggöra jazzen i regionen. Karl-Martin Almqvist är en lysande stjärna på jazzhimlen.”

Det andra priset är Faschings Vänners stipendium – till en ung och lovande jazzmusiker i början av sin karriär – som 2026 tilldelas kontrabasisten Hugo Löf. Denne blott 23-årige musiker har det redan länge talats om som en av de främsta instrumentalisterna i sin generation.

Motiveringen lyder:

”Hugo Löf är en enastående kontrabasist med imponerande teknisk skicklighet, stor lyhördhet och kreativitet. Med ett tryggt och uttrycksfullt spel förenar han precision och närvaro och ger basen en tydlig och levande roll i musiken. Hans starka driv och energi gör honom till en kraft som lyfter alla musikaliska sammanhang han medverkar i.”