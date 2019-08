Jazz är farligt intar Liseberg för sjätte gången

När Lirabekanta journalisten, fanzinemakaren, dj:en och klubbentreprenören (etc etc) Elena Wolay för sex år sedan gick ut med att hon skulle arrangera en endagsfestival på nöjesparken Liseberg så var det nog en och annan som höjde på ögonbrynen – visste de verkligen vad de gav sig in på nu? Frijazz och udda experimentmusik mitt bland kaniner och karuseller?

Men som ett udda men älskvärt par tycks Liseberg och Jazz Är Farligt ha funnit en fungerande och ömsesidigt gynnsam relation.

På onsdag är det dags för sjätte upplagan av Jazz Är Farligt på Liseberg, numera på den nyligen ombyggda Polkettenscenen, med akter som veteranen Bernt Rosengren med kvartett, allkonstnären Maja S K Ratkje, frisinnade duon Lisa Ullén/Oren Ambarchi, industribandet Brighter Death Now – och en barnföreställning byggande på musik av kultgruppen Philemon Arthur & The Dung.

Elena, trodde du verkligen att du skulle få fortsätta efter det första året? Hur var reaktionerna?

– Mitt första möte med Lisebergs underhållningschef var först efter första festivalen. Det var ju minst sagt skakigt men å andra sidan vet jag inte riktigt om jag brydde mig om en fortsättning då. Just då var hela mitt liv lite oklart. Jag var 26 år. Visste inte vart Jazz Är Farligt som plattform skulle ta vägen och hade ännu inte börjat studera till journalist samt hade massvis med drömmar som jag ville genomföra. I dag är jag glad att det blev en fortsättning på Liseberg, både de och Jazz Är Farligt har blivit starkare tack vare det kan jag tycka.

Vilket är ditt starkaste minne hittills från Liseberg?

– Hmm … Svårt. Men det kanske är att stå bakom scenen med så fantastiska och olika musiker varje år. Det är ju alltid ett väldigt blandat program med ikoner. Ett år stod punkpoeten Lydia Lunch och den psykedeliska musikern Silver Apples bakom Taubescenen nervösa tillsammans. I det ögonblicket stannade jag upp i all stress och tittade på båda undrandes, står de verkligen här tillsammans, otroligt! Så skakar man på huvudet och försöker komma tillbaka igen till produktionen …

Någon av årets bokningar som känns extra rolig?

– Brighter Death Now har som band kämpat I över trettio år i industrimusikens vrår och är värt all uppmärksamhet. Man kan väl beskriva Roger Karmaniks projekt som ett slags frustration som bemöter samhället med musik i stället för politiska slagord. En ordentlig ljudmassa som bryter ner människor för att sedan låta publiken blomma upp igen för att se tillvaron lite allvarligare. Det känns ju kanske inte ”roligt” men aktuellt! Mer än någonsin.

Patrik Lindgren

Fotnot: Jazz Är Farligt är en del av Lisebergs jazzvecka som inleds i dag tisdag med Jan Lundgren / Houston Person kvartett och senare i veckan bjuder på Lisen Rylander Löve, Amanda Ginsburg och Sharon Dyall & Peter Asplund med Claes Crona Trio.