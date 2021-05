Jackson Browne får ett hjärta av stål i nya videon

Jackson Browne var bara 16 år när han skrev These days, som tyska kultsångerskan Nico fick en smärre hit med 1967. Det kom sedan att dröja till 1972 innan Browne debuterade i eget namn, men han har sedan dess förblivit något av urtypen för en amerikansk singer-songwriter-artist.

Den 23 juli kommer den nu 72-årige Jackson Brownes nya album Downhill from everywhere, hans första på sex år, och i samband med det fick Liras reporter Anders Lundquist en intervju som kommer att publiceras exklusivt här på Lira.se senare i sommar.

Bland mycket annat diskuterar han definitionen av termen folk music, och säger:

– Folkmusik är för mig musik som gjordes – och fortfarande görs – av människor som inte nödvändigtvis lever på att göra musik. Det kan vara farmare eller fabriksarbetare vars låtar kommunicerar deras drömmar, strävanden och identitet. Deras historia. Ofta handlar det om immigranter.

Redan i dag är har Lira äran att hålla världspremiär för videon till den första singeln från albumet, My Cleveland heart, en på samma gång lättsam och djup betraktelse kring vilken befrielse det vore om vi kunde byta ut våra sköra mänskliga hjärtan mot mekaniska, ofelbara.

“They’re made to take a bashin’ / And never lose their passion” sjunger han i låten skriven tillsammans med gitarristen Val McCallum och där vi hör (och ser) Greg Leisz på lap steel.

Singeln släpps officiellt i morgon fredag.

Patrik Lindgren