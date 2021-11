Humor, egensinne och ekvilibrism när Mats och Morgan firade fyrtio

Mats/Morgan

Fasching, Stockholm 5 november

När klaviaturspelaren Mats Öberg och trummisen Morgan Ågren först träffades och började spela tillsammans var de bara tio respektive fjorton år. Det var 1981, och således är det nu dags för 40-årsjubileum för denna oerhört egensinniga och hypervirtuosa duo.

Kvällen inleds med en film där Ågren har klippt ihop mängder med sekvenser från konserter, tv-framträdanden och diverse upptåg från turnéer runtom om i världen. Här får vi en liten snutt från Trum, hans legendariska programserie för Utbildningsradion. Festivalspelningar varvas med uppträdanden hos förmodligen inte ont anande tv-profiler, och det hela avslutas med duons troligtvis första tv-framträdande, redan under deras första år tillsammans, hos Siewert Öholm.

Detta var några år innan Öholms famösa angrepp på hårdrock i programmet Svar Direkt, och jag kan inte låta bli att undra hur han skulle ha reagerat om han hört Mats/Morgan några år senare i deras karriär. Antagligen hade han blivit chockerad även då, fast av deras ekvilibristiska galenskaper snarare än av en spektakulär image.

Efter videokollaget kliver duon upp på scen till stort jubel, och drar igång ett första set som är oerhört lekfullt. Samspelet är förstås närmast telepatiskt, det verkar hela tiden som att de vet exakt vad den andra kommer göra härnäst, men det skulle inte förvåna det minsta om en hel del i själva verket är improviserat.

En sekvens där Morgan Ågren växlar mellan mjukt spel på enbart ridecymbaler och bastrumma för att sedan kasta sig in i upprepade, dundrande utbrott runt hela det stora trumsetet är rätt typisk för deras ständigt skiftande musik. Trots att den är extremt komplex och att låtstrukturer inte alltid är särskilt lätta att upptäcka har de oerhört hängivna fans, och då och då utbryter ylande jubel när en låt känns igen.

I andra set finns det plats för varsitt solostycke. I Ågrens fall spelar han tillsammans med inspelade indiska vokalister, först i en sång och sedan det indiska rytmspråket konnakol som han duellerar med. Det glider över i ett långt och slamrigt solo för trumset. Mats Öbergs efterföljande solostycke är snarare raka motsatsen, med mestadels glesa toner, som en välbehövlig kontrast.

Under många år har duon utgjort kärnan i Mats/Morgan Band, som ofta bestått av fem eller sex medlemmar. För att fira 40-årsjubiléet kommer deras mångårige basist Tommy Tordsson så småningom upp på scenen, tillsammans med gitarristen Krister Jonsson och Dirty Loops-basisten Henrik Linder, och hela gänget kastar sig in i Paltsug, en av bandets galnaste och mest välkända låtar. Efter ett långt gitarrsolo studsar de båda basisterna fraser mellan sig innan Öberg ger sig in i ett syntsolo.

Som extranummer får vi först en triolåt ihop med ytterligare en basist, Gustaf Hielm, innan samtliga gäster deltar. Den unika och något bisarra situationen uppstår alltså att tre basister spelar ihop, paradoxalt nog i en av kvällens få förhållandevis lugna låtar.

text & bild: Rasmus Klockljung