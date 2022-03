Heidi Talbot lägger pandemi och skilsmässa bakom sig med nya skivan

Folk-singer-songwritern Heidi Talbot har alltid vilat tryggt med ena foten på de brittiska öarna och den andra i den amerikanska myllan, förenat det keltiska arvet med country och americana.

Numera bor den i Irland födda Talbot i Edinburgh och hennes kommande skiva – hennes första egna album på sex år – växte fram på distans under pandemin, med inspelade pålägg från båda sidor Atlanten och med appalachiske fiddlaren Dirk Powell som producent.

Första smakprovet finns ute nu i form av singeln Empty promise land, med självaste Mark Knopfler som gäst på gitarr.

Albumet Sing it for a lifetime följer i slutet av maj och tycks vara något av en skilsmässoskiva, präglad av uppbrottet från maken och nära spelkamraten John McCusker. I ett pressmeddelande skriver Talbot:

– Att inte ha den personen där, på gott och ont, var en chock. Det var frigörande men också skräckinjagande. Jag blev tvungen att bli man nog – kvinna nog – att fråga mig själv vad jag verkligen tyckte, stå upp för mina val. Det tvingade mig verkligen att fungera för egen maskin och undersöka min egen musik. I ville göra en totalt annorlunda typ av skiva.

Förutom Talbots och Powells egna sånger rymmer albumet två covers, den ena Willie Nelsons There you are, också den med Mark Knopfler på gitarr, och den andra en tolkning av Dolly Partons gamla When possession gets too strong med raderna ”If you try to control me then you won’t never know me / And I’ll be movin’ on when possession gets too strong”.

Patrik Lindgren

