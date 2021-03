Här är listan på veckans bästa webbkonserter

Ännu en stark vecka för liveströmmade konserter! Ta chansen att se akter som Lynx Ensemble, Anna & Ale Möller, Väsen, Sofie Livebrant, Lisen Rylander Löve, Orquesta Tangarte, Anders Hagbergs North och mycket mycket mer …

Här lyfter vi fram guldkornen ur den kommande sjudagarsperioden – tipsa oss gärna om fler kommande konserter på redaktionen@lira.se!

17/3 Linnea Jonsson Quartet (Fasching)

Trumpetaren och kompositören Linnea Jonsson med kvartett, där bland andra pianisten Britta Virves ingår.

17/3 Fredrik Ljungkvist, Emil Strandberg, Joe Williamson, Dennis Egberth (Glenn Miller Café)

Tung kvartett på Stockholms mesta kvartersscen ikväll!

17/3 Bromander-Jonsson-Küchen (Brötz)

Samtidigt, i Göteborg: Martin Küchen på träblås, Ville Bromander på bas och Anton Jonsson på trummor.

18/3 Lisen Rylander Löve (Stenungsunds konsthall)

Saxofonisten Lisen Rylander Löve kompad av slagverkaren Henrik Wartel och kontrabasisten Johan Örtlund.

18/3 Svensk Musikvår (Fylkingen)

Endagsfestival på Fylkingen i två akter. Först premiär för en improkvartett bestående av Alex Zethson, Karin Hellqvist, Lindha Kallerdahl och Ryan Packard. Därefter ett soloframträdande med Kasper Agnas på gitarr.

18/3 Linus Lindblom, Leo Lindberg & Jojo Djeridi (Glenn Miller Café)

Trio på saxofon, orgel och trummor.

19/3 Orquesta Tangarte (Palladium)

Malmös tangostoltheter bjuder upp till virtuell salongsdans på hemmaplan.

20/3 232 Strängar (Malmö Folk)

Frida Höfling och Emma Engström på fiol, piano, röster och kohorn.

20/3 Anna & Ale Möller (Stallet/Folkmusikkaféet Allégården)

Far och dotter, fiol och mandola, i möte i sam-arr mellan Stallet och Folkmusikkaféet.

20/3 Väsen Duo (Facebook)

Numera duon med Olov Johansson och Mikael Marin fokuserar på denna livesändning på fiolfantomen Viksta-Lasse men utlovar även helt nytt material som det jobbas på i Väsenverkstan.

20/3 LaGaylia Frazier, Jan Lundgren & Hans Backenroth (Fasching)

Jazz och soul i mötet mellan sångerskan LaGaylia Frazier, pianisten Jan Lundgren och basisten Hans Backenroth.

20/3 Anders Hagbergs North (Knutpunkt)

Senkommen releasekonsert i Hagakyrkan för skivan North och bandet där vi hör Joona Toivanen på piano, Johannes Lundberg på kontrabas, Helge Norbakken på slagverk och maestro Åke Linton på ljud.

20/3 Leon Falk Satchmo Tribute (Trollhättans Jazzförening)

Kvintett tar sig an Louis Armstrongs musikaliska värld.

21/3 Sofie Livebrant (Betlehemskyrkan)

Livebrant tolkar Emily Brontës diktning från kommande albumet When clouds of tempest. Med på scen har hon musikern Johan Lindström och författaren Josefin de Gregorio.

21/3 Valfrid Rönnlund – ett spelmansporträtt med Magdalena Eriksson och Isak Eriksson (Folkmusikhuset Skeppis)

Magdalena Eriksson och Isak Eriksson blåser liv i en nästan utdöd folkmusikskatt från Ångermanland som i över 70 års tid förvaltades och utformades av bonden och spelmannen Valfrid Rönnlund i Rö.

21/3 Lynx Ensemble (Stockholm Early Music)

Lynx Ensemble rör sig i gränslandet mellan folk- och barockmusik, här live på Early Music Day från Finska kyrkan i Stockholm.

21/3 Karl Wallmyr, Max Agnas, Mauritz Agnas (Glenn Miller Café)

Trio på trumpet, piano och kontrabas.

23/3 Alex Zethson ensemble (Svensk Musikvår)

Framför stycket Some of them were never unprepared, för preparerade stränginstrument och slagverk, komponerat av Alex Zethson och arrangerat av den 13 personer stora ensemblen. Inspirerat av bland annat javanesisk gamelan-musik och akustisk drone samt av de minimalistiska tonsättarna och musikerna Arnold Dreyblatt och Tony Conrad.

24/3 Pål Nyberg Ensemble (Fasching)

Skivaktuelle gitarristen (med albumet Lowlands) presenterar sin sextett med bland andra Per ”Texas” Johansson på klarinetter och Linus Lindblom på tenorsax.

24/3 Dirty Desperados (Brötz)

Smutsigt värre på Brötz med Adrian Åsling Sellius, Håkan Stängberg, Björn Petersson och Anton Jonsson.

24/3 Magnus Dölerud, Hans Backenroth, Oscar Johansson Werre (Glenn Miller Café)

Välmeriterat värre på Glenn Miller!