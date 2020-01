Här är de nominerade till årets Manifestgala

De nominerade till den 17:e Manifestgalan, som hålls den 14 februari på Nalen i Stockholm, avslöjades i dag. Jurygrupperna på totalt närmare 150 personer har tillsammans lyssnat igenom och bedömt sammanlagt 406 albumproduktioner, och så här ser det ut i de mer Lira-relevanta kategorierna:

Folkmusikkategorin domineras av väletablerade akter som Triakel, Sofia Karlsson, Pelle Björnlert och Rydvall/Mjelva. Inga direkta överraskningar kanske?

Jazzjuryn har lyft fram idel gränsöverskridande akter, med Klabbes Bank, Goran Kajfes Tropiques och Lisen Rylander Löve som alla drar åt det elektroniska. Oddjob framstår närmast som traditionalister i det gänget!

Viskategorin är som sig bör en salig mix, från Anders Lundin till Christina Kjellsson via Maja Heurling & Ola Sandströms med det av Lira omskrivna skivprojektet Irrbloss.

Grammisgalan strök som bekant barnmusikategorin, men här är den med som vanligt, med t ex Tegnér-projektet Alice! bland de nominerade. Även i kategorin experimentellt finner vi en del Lirabekantingar, som Siri Karlsson och Mats Edén, den senare i partnerskap med Stefan Klaverdal.

Övriga finner du i listan nedan – och alla kategorier på Manifestgalans hemsida.

Patrik Lindgren

Årets Folk

Triakel – Händelser i Nord (Triakel Records)

Sofia Karlsson with Mattias Pérez and Daniel Ek – Guitar Stories/Sally Wiola Sessions, Vol. III (Sally Wiola/Playground Music)

Pelle Björnlert – Damore (Gammalthea)

Rydvall/Mjelva – Vårvindar Friska (NFB records)

Årets Jazz

Klabbes Bank – Bnk (Hoob Records)

Lisen Rylander Löve – Oceans (Hoob Records)

Goran Kajfes Tropiques – Into the Wild (Headspin Recordings)

Oddjob – Kong (Headspin Recordings)

Årets Visa

Anders Lundin – Här är jag nu (Lemur Records)

Magda Andersson – PM: Lossad (Kvickrot)

Christina Kjellsson – Blå moped (Troglodyt Produktion)

Maja Heurling & Ola Sandström – Irrbloss (Kakafon Records)

Årets Barnmusik

Britta Persson – Folk – Dikt och toner om personer (Forevers)

Alice! – Alice! (Antfarm Records/Big Is Promotion)

Karl-Petters Orkester – Jag har blivit farbror (Blå moln musik)

Bröderna Lindgren – Best Of! (Despotz Records)

Årets Experimentellt

Siri Karlsson – Horror Vacui (Tombola Records)

Lars Bröndum – Phaethon – Music for Instruments and Electronics (Antennae Media)

Mats Edén, Stefan Klaverdal – Annual Growth Rings (Dynamik)

Eryck Abecassis/Lars Åkerlund – Falls (Mikroton)