Här är de bästa strömmade konserterna just nu

Här lyfter vi fram guldkornen ur den kommande sjudagarsperioden – tipsa oss gärna om fler kommande konserter på redaktionen@lira.se!

19/4 Ingrid Malmén (Jazz i Malmö)

Jazzsångerskan Ingrid Malmén med band spelar musik från albumet Hjärtslag, som kom i höstas. Förinspelat på Inkonst och kan ses här i efterhand.

21/4 Ebo Krdum (Selam Sessions)

Ökenblues med sångaren och gitarristen Krdum som växte upp i Sudan.

21/4 Angles 9 (Fasching)

Martin Küchens supernonett med ”gedigen storstadsjazz med lantligt perspektiv”. Mäktigt hur man än ser det!

21/4 Amarilla (Bullret Jazz Club)

Modern melodiös vokaljazz med Malmöbaserade kvartetten Julia Eriksson, Sebastian Persson, Joel Holmesson och Edvin Ekman.

21/4 Merje Kägu / P-A Nilsson duo (Brötz)

Merje Kägu, estnisk gitarrist som bor i Göteborg, möter den experimentellt sinnade Per Anders Nilsson.

22/4 Isabella Lundgren (Ingesund)

Enda konserten i vår med full sättning från nya albumet, dvs förutom komptrion med Carl Bagge på piano även stråkkvartett. Kräver biljett.

Emma Engström och Frida Höfling i duon 232 Strängar. Bild: Angelica Hvass

22/4 232 Strängar (World Sessions)

Konsert och låtstuga med duon på piano och fiol men även kohorn.

22/4 Susanna Risberg & Ilaria Capalbo (Glenn Miller Café)

Gitarr möter kontrabas i spännande duo.

23/4 KBK3 + Skurkar (Nordens Puls)

Klubb Impuls bjuder in på mer improvisationsmusik, ikväll dels piano-bas-trum-trion KBK3, dels pan-nordiska bandet Skurkar som kallar sin musik ”agentjazz”.

23/4 Karlsson & Rubinsztein (Folkmusikkaféet Allégården)

Folkduon Anna Karlsson på viola d’amore samt moraharpa och Anna Rubinsztein på viola d’amore.

23/4 Blue House Jazz Orchestra – Swedish jazz standards (Konserthuset Play)

Konserthusets eget storband, som leds gemensamt av Peter Asplund och Magnus Lindgren, spelar svenska motsvarigheter till amerikanska jazzstandards. Konserten utgör också invigning av Blue House Youth Jazz Festival 2021.

23/4 Trinity (Glenn Miller Café)

Karl Olandersson trumpet, Andreas Hellkvist orgel, Jojo Djeridi trummor.

24/4 Viktoria Tolstoy Band (Konserthuset Play)

Med Krister Jonsson på gitarr, Joel Lyssarides på piano, Mattias Svensson på bas och Rasmus Kihlberg på trummor.

24/4 Ale Möller Xeno Manía (Fasching)

Liras omslagsgubbe med värstingband.

24/4 David’s Angels (Victoriateatern)

Genreundglidande kvartett med Sofie Norling på röst, Maggi Olin på klaviatur, David Carlsson på bas och Michala Østergaard-Nielsen på trummor och slagverk. Releasegig för nya albumet Thanks to you.

Blåsarna Kristine West, Göran Månsson och Kim Persson utgår Bazooka Sub Trio. Bild: Jonathan Bondesson

24/4 Bazooka Sub Trio (Malmö Folk)

”Tre etablerade flöjtister från folk- och kammarmusikscenen möts i en värld av väsiga skogsflöjter från äldre tiders musiktradition, blandat med nya och ännu outforskade tongångar.” Kristine West, Kim Persson och Göran Månsson.

25/4 Väsen Duo (Facebook Live)

Olov Johansson och Mikael Marin i ny webbkonsert, på självaste ”World Nyckelharpa Day”, sä räkna med lite extra fokus på det …

25/4 Woodlands + Bäckafall (Folkmusikhuset Skeppis)

Dubbelduo-kvartett med Kristina Leesik (fiol) och Justyna Krzyzanowska (harpa) samt Samuel Lundh (nyckelharpa) och Hampus Grönberg (gitarr).

25/4 Wandering Roots (Mix Musik)

Fyra Malmömusiker med olika bakgrund i gemensamt projekt: Aida Nadeem, Anna Fält, Hedda Heiskanen och Saba Zolfaghari.

26/4 Peter Asplund Aspiration med Lars Jansson (Fasching)

Trumpetaren, sångaren och kompositören Peter Asplund med vapendragarna Hans Andersson och Johan Löfcrantz Ramsay möter pianisten Lars Jansson.

27/4 Hellskotta (Jazz i Halmstad)

Groovig beatjazz med Sofi Hellborg, Erik Skott, Göran Abelli, David Carlsson och Andreas Baw.

28/4 Ali Dhantoo (Selam Sessions)

”Ali Dhaanto är en megastjärna inom den somaliska folkmusikgenren dhaanto. Han var först med att modernisera musikstilen, vilket gjort honom populär bland unga somalier både i hemlandet och i diasporan.”

28/4 Per Thornberg Quartet (Glenn Miller Café)

Saxofonisten Thornberg med Daniel Tilling på piano, Hans Backenroth bas och Calle Rasmusson trummor.

Kolonien spelar på Stallet på Valborg. Bild: Olof Grind

30/4 Kolonien (Stallet)

”Vi har stängt in oss i vår timmer-studio i skogen utanför Järna i ett helt år och skrivit musik ihop, nu är vi otroligt taggade på att få stå på en scen tillsammans igen och spela för folk, även på andra sidan en skärm.”

Folkpop med kvartetten Anna Möller, Arvid Rask, Erik Rask och Mischa Grind.

30/4 Internationella Jazzdagen (Svensk Jazz/Knutpunkt)

Digital stafettkonsert med svensk jazz från landet runt. Liveakter: New Orbits, Anna Lundqvist & Jonas André, Jonas Öberg Trio, Autonomous, Sonny och Vargen, Malin Wättring 4. Läs mer här!

30/4 Linnea Jonsson Quartet (Fasching)

Trumpetaren med Britta Virves på piano, Ingrid Schyborger på kontrabas och Kristian Remnelius på trummor.

30/4 Anders ”Chico” Lindvall (Victoriateatern)

Gitarristen med tung kvintett: Håkan Broström på saxar, Jacob Karlzon på klaviatur, Johnny Åman på bas och Paul Svanberg på trummor.

30/4 Klas Lindqvist, Svante Söderqvist, Oskar Schönning (Glenn Miller Café)

Fintrio på Glenn Miller!

30/4-2/5 Digistämman Valborg (Bilda Folk)

Från vårskrik, visstuga och ”cirkeljam” till konserter med norsk-svenska stjärnskott-trion Ævestaden, Olle Lindvall, Le Trio Baghdad och Skogen Kallar.