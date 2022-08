Hammondvirtuosen Joey DeFrancesco död

Den prisade jazzorganisten Joey DeFrancesco dog i torsdags, blott 51 år gammal, meddelar hans fru tillika manager Gloria DeFrancesco, utan att ange någon dödsorsak.

Joey DeFrancesco, född 1971, hamnade i kreativa kretsar redan på high school, där han var klasskamrat med andra blivande jazzstjärnor som Christian McBride, Kurt Rosenwinkel och Ahmir ”Questlove” Thompson.

Karriären som musiker gick sedan sensationellt snabbt, han skivdebuterade på Columbia Records som 17-åring och spelade i samma veva med Miles Davis och hörs på dennes skiva Amandla från 1989.

Joey DeFrancescos förebild var orgelfantomen Jimmy Smith och DeFrancesco själv kom att bli en viktig del av renässansen för orgeln Hammond B3 i jazzen. Han behärskade dock även andra instrument, och på det kom att bli hans sista album, More music (recenserad här) från 2021, spelade han såväl piano som trumpet och, för första gången på skiva, tenorsaxofon.

Spelkamraten sedan barnsben, basisten Christian McBride, berättar att de fann varandra omedelbart både musikaliskt och personligt, och skriver i ett uttalande:

”I’ve never had a problem saying that Joey DeFrancesco was hands down the most creative and influential organist since Jimmy Smith. In terms of taking the organ to the next level and making it popular again for a younger generation, no one did it like Joey. He truly set a new bar and his legacy will live on as such.”

Läs även amerikanska public service-radion NPR:s dödsruna.

Patrik Lindgren