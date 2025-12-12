Gott om nytt på julskivefronten

Efterfrågan på ny julmusik synes omättlig – och inför årets säsong har det knåpats och pusslats ihop ovanligt många nya skivor av klass. Här är ett urval från idel Lira-bekanta artister!

Bugge Wesseltoft: It’s still snowing on my piano – live (Act/Naxos)

Den norske pianistens ytterst lågmälda julalbum It’s still snowing on my piano från 1997 har så sakteliga vuxit till att bli en klassiker och lär vara en av skivbolaget Acts mest framgångsrika utgivningar någonsin. Wesseltoft har fortsatt att framföra musiken solo på scen varje december, och här samlas liveinspelningar av musiken fångade på fem olika platser hemma i Norge.

Sigrid Moldestad & Hazelius Hedin: Vinternatt (Ta:lik)

Den här relativt nyfunna trion har ägnade de senaste årens decembrar åt att turnera i Norge och Sverige med julkonsertprogrammet Vinternatt, och inför årets slädtur har de med sig en färskpressad cd med sin repertoar. Musiken är en sömlös mix av mer och mindre bekanta tradvisor, norskt såväl som svenskt, och eget nyskrivet, allt framfört med lågmäld utsökthet.

Nils Landgren: Christmas with my friends IX (Act/Naxos)

En riktigt långkörare detta, tomte-Nisse Landgrens vartannatårliga sammankomst i Atlantisstudion med musikervännerna för att spela in säsongens soundtrack. Imponerade nog håller de stadigt stilen och kvaliteten på toppnivå och bjuder i år som extra clou in radiosymfonikernas trombonsektion för lite extra tryck i lurarna. Sju av tretton sånger är egna låtar, med Johan Norberg som flitigaste låtskrivare.

Stockholm Voices feat Bohuslän Big Band: Christmas time is here (Prophone/Naxos)

Snäppet flådigare i uttrycket är vokalkvartetten Stockholm Voices nya inspelning med självaste Bohuslän Big Band i ryggen. Tio låtar, mer men också en del mindre välkända juldängor från Steve Allens Louis Armstrong-bekanta Cool yule till Stevie Wonders Everyone’s a kid at Christmas.

Hans Backenroth: Scandinavian Christmas bass (Prophone/Naxos)

Mer småskaligt och återhållsamt är det när mästerbasisten Hans Backenroth tillsammans med danske pianisten Ole Kock Hansen tar sig an en räcka svenska och danska julörhängen, ibland som duo, ibland som trio med trummisen Kristian Leth, och som tryffel i marängen ett utsökt gästspel av saxofonisten Klas Lindquist på Karl-Bertil Jonssons julafton.

Coco Chatru Quartet: Lost Christmas (Trygger Music)

Kvartetten Coco Chatru är en uppfriskande udda fågel i den svenska jazzterrängen. De bygger sin identitet kring en får vi förmoda påhittad mytologi, och när detta deras tredje album på två år släpps hävdas det bestå av återskapad musik från soundtracket till den förlorade filmen Lost Christmas. Struntar vi i det så kan vi bara njuta av dryga dussinet nyskrivna och alldeles lagom jultintade jazzbitar perfekta för Mys vid brasan, som öppningsspåret heter.

Sofia Talvik: Wrapped in paper (Makaki Music)

Härintill recenserar vi Hansans aktuella album och parallellt släpper duons sångerska och gitarrist Sofia Talvik ett julalbum i eget namn. Hennes egen tradition sedan länge är att släppa en egenskriven jullåt varje år och nu samlar hon för andra gången dessa låtar på ett album, kryddade med ett par tolkningar. Finast är den egna Let peace be the song, en modern protestsång i klassisk folksinger-stil.

The Second Hand Orchestra: Snow, this is Christmas (Sing a song fighter)

Denna oemotståndligt bedårande DIY-orkester, under ledning av eldsjälen Karl Jonas Winqvist, har just släppt albumet Puzzle men passar av bara farten på att också avsluta en utlovad jultrilogi i och med den här tredje volymen, som alltså följer på de snubblande närbetitlade Slow… respektive So, this is Christmas. Snow bjussar på en räcka klassiker i egensinnigt osminkade tappningar, med en salsasmäktande Mer jul och en twangig Blue Christmas som exempel.

Hampus Grönberg: The Hampus Grönberg Christmas experience (Egen utgivning)

Den som inte fått nog av jullåtar vid det här laget får hålla sig hårt i hatten nu – för även om folkmusikern Hampus Grönbergs(bekant från bland annat Bäckafall) skiva på papperet bara är elva spår långt så är fyra av dem medleys och totalt betas hela 91 julmelodier av på 55 minuter. Med lika delar koncentrerad spelskicklighet och humoristiska klackar i taket växlas det mellan gitarr, mandolin, banjo, bouzouki och slagverk. Den som klarar det hela vägen in i kaklet belönas med en avslutande och välförtjänt stillsam Auld lang syne.

This is all the snow you get vol 4 (Ella Ruth Institutet)

Gänget bakom Ella Ruth Institutet fortsätter att skänka lite rootsig svärta till julen, med fjorton nyinspelade låtar av de mest skilda stuk, från new wave-glimrande svartrock till akustisk americana. Kolla in den fint Jens Lekman-doftande Come Christmas med Local Terrain, Toni Holgerssons sköra sång på Annas november, och så den något överraskande avslutningen med salige Hawaii-gitarr-pionjären Yngve Stoors gamla dänga Jul i främmande land.

Patrik Lindgren