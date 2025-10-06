Glitter med mörk fond

Bohuslän Big Band och Isabella Lundgren – The Golden Age of Hollywood

Konserthuset, Stockholm 3 oktober

När Isabella Lundgren och Bohuslän Big Band skildrar amerikansk filmmusik då blir det inte bara glitter och glamour, inte heller enbart musik. Isabella Lundgren skulle inte vara den sångerska och musiker hon är utan att knyta en allmän samhällsanalys till den föreställning hon ger.

Följaktligen uppmanar hon publiken på Konserthuset i Stockholm att hålla minst två berättelser i huvudet samtidigt. Det officiella Hollywood med sina glittriga drömmar om kärlek, lycka och framgång, men också dess baksida; ett USA som förslavade svarta, diskriminerade många och utsatte inte minst kvinnorna i Hollywood för sexism och utnyttjande.

Så får vi en totalshow, med årtal, filmtitlar, artister och samhällsbilden runtomkring. Och Bohuslän Big Band förnekar sig inte. Bandet består som vanligt av goda solister, och de ĺevererar de klassiska pärlorna i nya arrangemang av Calle Bagge, Calle Rasmusson, Niclas Rydh och Maria Schneider med flera.

Eva Nikell