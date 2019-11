Gästerna avlöste varandra när Väsen firade 30 år

Väsen

Uppsala Konsert och Kongress, 26 oktober 2019

Vad är det för ett väsen som kan locka så många människor en regnig lördagkväll i oktober. Jo. ett väsen från Uppland med rötter i den norduppländska folkmusiken. Förväntningarna kändes i luften innan firandet, som lagts mitt under den pågående Oktoberstämman i Uppsala. En härlig stämning av spelmän i alla vrår omgav detta 30-årsfirande. Jag var med även på 25-årskalaset och kände att detta skulle bli en spännande kväll med de tre i Väsen: Olov Johansson, Mikael Marin och Roger Tallroth.

Första låten Typhoon Nozaki tillägnas deras japanske manager, följd av Hörrgårdar’n och Elsa. Sedan kommer André Ferrari och sätter sig vid trummorna. Väsen och Ferrari har jobbat tillsammans tidigare i olika sammanhang, till exempel i Nordman, Snarky Puppy med mera. De fortsätter passande nog med 30-årsjiggen, Ploska (som blev felstavad i faxen) innan gäst nummer två äntrar scenen: den irländska sångerskan Heidi Talbot. Hon gör inledningsvis den gamla folkvisan Bedlam boys, en sång från 1618 som handlar om galenskap. Heidi Talbot berömmer sitt favoritband Väsen och tackar ödmjukast för inbjudan. Fortsätter med I can’t feel the love tonight som hon skrivit själv och där publiken får sjunga med, och If you stay av Simon Bruce.

Väsen har scenen i besittning med sitt utmärkta samspel, finess och ypperliga arrangemang. Finns det någon annan folkmusik än denna som innehåller så mycket inslag av olika musikstilar, variation och humor men i klassisk skepnad? I deras egna låtar finns en rikedom av musikalitet, fantasi och professionalitet som vi denna kväll får njuta av.

Därefter kommer dansare från Västanå Teater in med annat folk i släptåg, bland andra Sven Ahlbäck, prefekt för folkmusikinstitutionen på Musikhögskolan i Stockholm. Det visar sig att han tilldelas Väsenmedaljen 2019. De spelar sedan låten Bellman tillsammans.

Efter pausen kommer GUF, Ulv och Mittfolk in på scenen. Tre unga ”spelmanslag under utbildning” som fyller ut hela salongen med kraft i En timme i Ungern och Josefins dopvals. Nu blandas utbudet och Magnus Stinnerbom kommer in och spelar munspel till låten Magnus av Roger Tallroth. Dansarna fortsätter sin polskedans med mycket akrobatik och väldigt underhållande framträdande till Bambodansarna, Såld & Isolde, Bisonpolska, IPA-gubben och Sluthalling av Magnus Stinnerbom.

Heidi Talbot avslutar med You shook me all night long och vi som suttit länge och med svidande händer efter alla applåder vill bara inte gå hem. Vi vill ju också tacka för trettio års musik och för en utveckling av folkmusiken innersta väsen. Vi längtar snart också efter ha få boka biljetter till 35-årsfesten.

Jonas Linge