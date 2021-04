Fullt i det strömmade spelschemat igen efter påsken

Här lyfter vi fram guldkornen ur den kommande sjudagarsperioden – tipsa oss gärna om fler kommande konserter på redaktionen@lira.se!

7/4 Den Flygande Bokrullen (Fasching)

Klezmerkvintett med färska skivan In The Twenties i bagaget.

7/4 Tenor Legacy med Klas Toresson och Linus Lindblom (Glenn Miller Café)

Kvintett med nämnda saxofonister plus Leo Lindberg på piano, Martin Sjöstedt bas och Moussa Fadera trummor.

8/4 Sofia Lärkfors (Glenn Miller Café)

Vokalisten Sofia Lärkfors med kvintett.

9/4 John Venkiah Trio feat Karl-Martin Almqvist (Palladium)

Pianisten och sångaren John Venkiah med låtar från senaste skivan On To Something Good, inspirerat av allt från Stevie Wonder till Brad Mehldau.

9/4 AXVY (Folkmusikkaféet)

Ung, pigg folkmusiktrio med Mårten Hillbom, Jerker Hans-Ers och Albin Broberg.

9/4 Ming Family plays Charles Mingus (Glenn Miller Café)

Fredrik Nordström, Magnus Broo, Palle Sollinger och Chris Montgomery har sig an ikonen.

10/4 Johan Lindström Septett (Fasching)

Alltmer omsusade Johan Lindström med hyllade nya skivan On the asylum.

11/4 Ale Möller & Eric Bibb med vänner (Stallet)

Tungviktsmöte.

11/4 Kv. Arken (Mix Musik)

Albumdebuterade klezmertrio från Malmö.

11/4 Anders Boson Jazz Ensemble (Partille Kulturrum)

Releasekonsert för albumet Kärleken, direkt från Kulturrum i Partille.

11/4 Anna Gréta Sigurðardóttir (Glenn Miller Café)

Pianotrio med Jon Henriksson på bas och Konrad Agnas på trummor.

12/4 Fredrik Kronkvist Ballads (Jazz i Malmö)

Inspelad konsert från S:t Johannes kyrka Fredrik Kronkvists kvartett

12/4 Med pulsen på KMH Folk #3 (Stallet)

Kungliga Musikhögskolans folkmusikinstitution presenterar en rad elevprojekt, den här gången Tommy Lundgren & Vänner, Lovis Jacobsson, Klara Källström samt Eshagh Ahmadi & Mikael Marin.

14/4 Susanna Risberg (Fasching)

Prisade gitarristen Risberg släpper skivan Boiler room med basisten Arvid Jullander och trummisen Karl-Henrik Ousbäck i trion.

14/4 Vanja Modigh & Kongero (Stallet)

Dubbelkonsert med två av Sveriges främsta vokalgrupper.

14/4 Inside Betty Carter (Glenn Miller Café)

Vokalisten Helen Salim med pianotrio tolkar Carters repertoar.

15/4 Lamine Cissokho (Messingen)

Lunchkonsert med koraspelaren på kulturhuset Messingen i Upplands Väsby.

15/4 Sofia Pettersson Kvartett (Glenn Miller Café)

Vokalisten Pettersson med Maria Kvist på piano, Robert Erlandsson bas och Ola Bothzén trummor.

16-17/4 Karl-Martin Almqvist, Hans Olding, Jon Henriksson, Chris Montgomery (Glenn Miller Café)

Dubbeldatum med kvartett.

17/4 Ola Sandström (Stallet)

Releasekonsert för kritikerrosade skivan Aska.

18/4 Karin Hammar Fab 4 (Glenn Miller Café)

Trombonisten Karin Hammar med Fabian Kallerdahl, Niklas Fernqvist och Fredrik Rundqvist.