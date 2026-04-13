Fullt blås med en vägg av trumpeter

Ibrahim Maalouf & TOMA

Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm 10 april 2026

Ibrahim Maaloufs musik kan vara svår att kategorisera, han har en mycket bred palett, mestadels hamnar den under jazzfacket, men den innehåller många andra komponenter som pop och rock – fast den mest utmärkande för mig är nog balkaninfluenserna.

Kvällen börjar med en rivstart med The proposal från Trumpets of Michel-Ange – förkortat TOMA, albumet som stora delar av konserten bygger på.

Det är inget annat än mäktigt med sex trumpeter, Maaloufs egen inkluderad, och en sax som blåser på så att stormen Dave får konkurrens. Trumpeterna är alla kvartstonstrumpeter, vilket ger en mycket speciell karaktär till ljudbilden.

Alla i bandet är lysande musiker och lyhörda för Ibrahim Maaloufs dirigerande och infall, för det är ingen tvekan om vem det är som styr. Och han har full koll på hur man dompterar en publik , han får oss att sjunga, dansa, vifta och till och med kyssas! Det är mer att likna vid en rockkonsert där den sällsynt entusiastiska publiken som har fyllt Studion gärna åker med.

Hans eget trumpetspel är ofta som vackra dekorationer där han lägger sig över och drillar som en trumpetlärka och lyfter musiken ett steg till mot skyn.

Men Maalouf släpper även gärna fram sin saxofonist Mihai Pirvan som får briljera i orientaliska ormtjusarliknande solon som ger en fin variation till trumpetväggen.

Vi får också en lång pratlåt där han berättar om sin kvartstonstrumpet och sin ovilja mot att ta adjö, kanske lite väl långt, då konserten tappar lite tempo.

På slutet får vi även ett besök av Lisa Ekdahl som han har ett samarbete med på det kommande albumet som släpps i juni.

Och som avslutning får vi Ibrahim Maaloufs stora hit True sorry, som jag inte är ensam om att älska och bli berörd av och gärna tar med mig till en öde ö.

Text: Magnus Kjellberg

Bild: Hélène Lundgren