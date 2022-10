Fredrik Lindborg skapar egna habitat i Gullins och Riedels världar

Fredrik Lindborg Trio & stråkkvartett

Musikaliska Kvarteret, Stockholm Jazz Festival 17 oktober 2022

För två år sedan kom Lars Gullin-hyllningen A Swedish portrait där saxofonisten Fredrik Lindborg tillsammans med triomedlemmarna i LSD samt stråkkvartett utrustade med företrädesvis egna arr gick in i Gullins värld med osviklig känsla för originalen.

Tidigare i år återvände Lindborg med samma formula, trio plus stråkkvartett, i en platta med nyskriven musik av Georg Riedel, vilken redan som 18-åring hängde med Lars Gullin på turné. Riedel var dock inte med när Gullin utvecklade arbetssättet där han skrev för både jazzorkester och stråkar på plattan Portrait of my pals, en platta som blev något av en återkomst i jazz-Sverige för den då i Köpenhamn bosatte Gullin.

Upprinnelsen till Riedel-plattan lär vara ett telefonsamtal där Lindborg önskade sig ett arr på en av Georg Riedels låtar. Det dök aldrig upp. Däremot nya alster som tidigt om morgnarna levererades av maestro personligen genom Lindborgs brevinkast.

Historien berättas av mottagaren på Musikaliskas stora scen den här regniga oktoberkvällen under Stockholms jazzfestival. På gatuplan i musikhuset sjunger Amanda Ginsburg och Lovisa Jennervall Blossom Dearies låtar till en ung publik, två trappor upp samlas vi mer årsrika för en högtidsstund tillägnad två av svensk jazz allra största.

Efter inledande låtar från Lars Gullins näst sista platta Bluesport – Mazurka och sedan Holy grail där Lindborg briljerar på sopransaxofon och violinisten Daniel Midgal tar Lindborgs arr ut i folkton – lyfter Lindborg sin djupa, starka baryton ut i Fine together.

Efter dessa Gullin-original får vi kvällens första Riedel i Stillében – a tribute to Lars Gullin där jazztrion och stråkkvartetten med Lindborgs bildvävande tenorfras frammanar en solbleknad sommardag med lätt eftermiddagsbris; ur ögonvrån anar man Lars Gullin släntrande över gräset och det stråk av sorg han bär är medlidandets.

Georg Riedels nyskrivna Gullin-tribute-låtar har en lyhörd känsla för Gullins värld och följer den äldre kollegans konstmusikaliska spår. I Gullinarium har Riedel till och med skapat en plats för den unika livsvärld som är Gullins.

Trion och stråkkvartetten har absolut förbindelse med varandra och musiken rör sig sömlöst mellan de två med Lindborg som en på ytan lätt disträ musikalisk ledare men med fullständig blick för såväl helhet som detaljer där Riedels och Gullins kompositioner förvaltas på allra bästa sätt.

Lindborg har både cool, nerv och lyrik i sina lurar, Martin Sjöstedts basspel bygger fundament och rymd tillsammans med Daniel Fredrikssons trumspel som kan dirigera en mellanstor stad med sin sällsamma, exakta klang ur såväl ride som virvel. Stråkkvartetten med Daniel Midgal i spetsen har en fjäderlätt vemodig ton som bor i gränslandet mellan konstmusik och folkmusik.

Under kvällen på Musikaliska inreder Lindborgs trio och stråkkvartett ett habitat i allra högsta grad värdigt Gullin-Riedel.

text & bild: Magnus Östnäs

