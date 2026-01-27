Fred Åkerström-stipendiet till Sofia Karlsson

Under en tillställning på restaurang Den Gyldene Freden i Stockholm på tisdagskvällen, där visartisten William Sundman Sääf uppträdde, tilldelades folksångerskan Sofia Karlsson årets Fred Åkerström-stipendium.

Motiveringen lyder som följer:

”Stipendiet till Fred Åkerströms minne går till en svensk artist som bär arvet vidare av ett av Freds stora signum, det som den vidunderlige tolkaren. Få samtida röster bär upp den beskrivningen så tveklöst som Sofia Karlsson. Från starten i folkgrupper, över solodebuten, förbi genombrottet med omistliga tolkningar av Dan Andersson, varpå hon gett ny röstrymd åt verk av allt från Bellman och Fröding till Joni Mitchell och inte minst Fred Åkerström själv. Med tiden har även den egna kreativa identiteten skärpts, senast när hon på sitt sjunde album ”En sång till Selma” med nyskrivna visor lyfte Selma Lagerlöfs ord om systerskap, passion, orädsla, liv och död in i den tidlösa svenska vistraditionen.”

Under många år delade Visfestivalen i Västervik ut ett stipendium i Fred Åkerströms namn, men detta upphörde 2014. 2023 lanserades i stället ett nytt pris, instiftat av Åkerströms dotter CajsaStina Åkerström och musikskribenten Lars Nylin. Det nya stipendiet tilldelas svenska scenartister som anses verka i Fred Åkerströms anda.

Tidigare mottagare är Jack Vreeswijk, Lisa Nilsson och, förra året, Stefan Sundström.