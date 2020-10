Från folkjazz till bluegrass på Liras spellista

Fredag! Solen skiner! (Lite i fall, i Göteborg.) Och ja, nu finns ett dussin färska låtar på Liras spellista!

Först ut en glad överraskning i form av ett nytt spår med systerduon Sisters of Invention. Vidare ett folk-jazz-möte mellan egyptiska och europeiska musiker i Ala Fekra. Tyler Childers går så loss i en virvlande ekorrjakt (!) men lugnas ner av Ellen Andersson i en egenartad tolkning av The thrill is gone.

Lea & The Loved Ones skrev vi om tidigare i veckan. Shalosh är en spännande trio från Israel med utgångspunkt i jazz men med tårna doppade lite här och var. Songhoy Blues från Mali å sin sida kommer snart med ny platta, och att döma av det här smakprovet blir det åka av.

Østerlide då? Ny bekantskap för oss! Norsk trio som med öppna sinnen söker efter nya vägar för den egna rootsmusiken. Mer norskt blir det med härligt benämnda Strengeplukk som mixar norska folktakter med nordamerikanskt blågräs.

Basisten Felisia Westberg kommer ni att få träffa närmare i Liras vinternummer, men hennes debutskiva med egna kvintetten släpps idag – här ett av spåren!

Och så slänger vi in en överraskning till: Sturgill Simpson försökte in i det sista hålla detta nya album hemligt, en jordnära bluegrassplatta som kom till honom medan han återhämtade sig från covid 19 …

God lyssning och dito helg!

Lira-redaktionen