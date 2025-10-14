Från ambient till frijazziga eruptioner

Gard Nilssen Acoustic Unity & Lisen Rylander Löve

Stockholm Jazz Festival, Fasching, måndag 13 oktober

Gard Nilssen Acoustic Unity (GNAU) firar nysläpp (Great intentions, recenserad i Liras höstnummer) och tioårsjubileum på Fasching i en tandemkonsert med lika skivaktuella Lisen Rylander Löve (In fields of time) och det visar sig vara kongenialt. Damerna först.

Rylander Löves stycken pendlar mellan ambienta känslolägen (alla tre musiker handhar elektronik, jämte tenorsax, batteri, klaviatur och elbas) och frijazziga eruptioner, på gränsen till noise. Tänk Polly Jean Harvey möter Mats Olof Gustafsson. Musiken böljar fram och tillbaka, som när titelspåret Oceans och Here’s to us spelas efter varandra, och går i sjok som först i efterhand blir tydliga. Mersmak.

Donovan von Martens, Lisen Rylander Löve och Martin Öhman. Bild: Rikard Rehnbergh

En mersmak som GNAU fick fylla i efter paus och fortsätta på Rylander Löves inslagna väg: komposition och improvisation, klassisk modulation och egen fatabur. GNAU har beskrivits som en av Europas finaste frijazztrior och det är inte helt fel. Deras kompositioner/improvisationer (alla tre bidrar med musik) går i likhet med föregående trio (minus elektroniken) från atmosfäriska, närmast organiska stämningar till ren freebag.

Ett flertal stycken från den senaste skivan spelas och broderas ut; några har svensk anknytning genom kontrabasisten Petter Eldhs (bördig fån Lysekil, berättar Nilssen) försorg, som exempelvis Swedish delight och fyndiga – både i titel och komposition – Ostronology efter dennes förkärlek för The Birds saxofonspel och västkustostron. Stundtals påminner det, en hel del faktiskt, om Ornette Coleman Trios legendariska spelningar på Gyllene Cirkeln i Stockholm i december 1965.

Mersmak (på tårtan) var ordet. Ja, må de leva i tionde år till …

Text & bild: Rikard Rehnbergh