Första banden klara till Urkults 30-årsfest

Klassiska Urkult firar imponerande trettio år i sommar, vilket kommer att firas genom att både en del bakåtblickar där några av de artister som förgyllt tidigare upplagor bjuds tillbaka, men också genom att göra det motsatta: satsa på helt nya framtidsnamn.

Ett av de riktiga veteranbanden på festivalen är folkrockarna Hoven Droven, som fick allra flest röster när besökarna fick önska sig ett favoritband på scen.

De spelade på den allra första festivalen 1995, har återkommit flera gånger sedan dess, och den här gången får de sällskap av en av sina unga efterföljare, norska Gangar.

Premiär på Urkult är det (nästan lite förvånande) för danska trion Aysay, som kommer med sin psykedeliska mix av anatolisk folkmusik och modern pop. Likaså för palestinska hiphopgruppen DAM, som faktiskt har en historia nästan lika lång som Urkult.

De sista två akterna av de som presenteras nu är som plockade ur förra årets Liror, dels norska Pumpegris som kommit att symbolisera den norska vågen av punkig folkpop, dels skånska Efia Abu (läs intervjun med henne här) som för andra gången tar med sig Drömbandet till Näsåker.

Urkult hålls den 30 juli – 1 augusti vid Nämforsen i Näsåker, nordväst om Sollefteå.

Patrik Lindgren