Folksångaren Sam Lee gör radioprogram om hjälten Joni Mitchell

Ett av artistporträtten i Liras vårnummer är av Sam Lee, den så älskvärde brittiska folksångaren vars nya album Old wow släpps nästa fredag. Det framkom under intervjun att Lee är ett stort fan av Joni Mitchell, och igår sändes ett radioprogram som Lee gjort för brittiska BBC.

Så här skriver han själv på Facebook:

”I know I sing old folk songs but… my hero of heroes the high priestess of all has always been Joni Mitchell and today on BBC Radio 4 is a small doc that I made all about Joni and her pioneering in the environmental movement. My two great loves. God bless Joni”

I programmet pratar han bland annat om hitten Big yellow taxi som blivit ett slags ”green anthem”, och så här presenteras det 13 minuter korta inslaget av BBC:

”Folk singer Sam Lee takes a look at Joni’s relationship with the earth she inhabited, and how she inspired so many to care about the world through her personal yet highly political lyrics.”

Programmet kan lyssnas på här: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000dgyk

PL