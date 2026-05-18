Folkmusik som tradition och experiment på ny folkmusikfestival

Konstcentret Ställbergs Gruva och skivbolaget Supertraditional inleder ett samarbete som lanseras med en ny endagsfestival på Folkets Hus i Kopparberg den 30 maj.

’”When folk music is good again, you know the world is in trouble är ett meme som sprids över internet – och något ligger i det citatet. Vi ser just nu hur intresset för folkmusik växer internationellt och Supertraditional är en del av den rörelsen, där folkmusik används som estetisk och ideologisk grund i en självorganiserad och politisk kontext. Folkmusiken behövs som en motkraft mot de högernationalistiska vindar som blåser över världen, där traditionen blir ett levande exempel på människans och konstens universala kraft att helt ignorera nationsgränser”, säger Sara Parkman, en av projektets initativtagare, i ett uttalande.

På festivalscenen väntar sex liveakter: XTC in the XIV, Sofia HK, Juan Romeros Manuella Orkester, Óskar Freyr Guðnason, Ima Baeza Bilgin samt Vallåtscirkeln – ett nytt samarbete mellan Sara Parkman, Siri Anna Flensburg och Maja Kamne. Dessutom blir det panelsamtal kring folkmusikens samtida uttryck och dess villkor.

Festivalen syftar till att lyfta folkmusiken som både tradition och experiment och är en första del i ett längre samarbete mellan Ställbergs gruva och Supertraditional, som planeras att innefatta ett nytt residensprogram, speltillfällen, samtal och publikt program.

Patrik Lindgren