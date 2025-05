Vid sidan av de ordinarie recensionerna i Liras sommarnummer skriver vi även lite kortare om ytterligare en rad aktuella utgivningar. Håll till godo!

Sofia HK: I norr (Supertraditional)

Sofia Hultqvist Kott känner vi sedan tidigare från Kalejdoskop Trio, men här får vi henne i egen, lite poppigare soloskrud. Fem återhåll- och eftertänksamma sånger, jord- och hudnära. Fina. Inramningen är starkast tänkbara med handplockade medmusiker och produktion av radarparet Sara Parkman och Hampus Norén. Det här vill vi ha mer av!

Saskia: Inspiration att öppna ögonen (Ella Ruth Institutet)

Unga kvartetten Saskia har gjort sig ett namn som nytolkare av Cornelis Vreesvijk. Den senare är högst närvarande på denna debut-ep där de vågar sig på Balladen om Fredrik Åkare och Cecilia Lind samt Märk hur vår skugga. Inleder gör de dock med den egenskrivna Svart kaffe, inspirerad av Tranströmers dikt Espresso. Sättningen är sång, gitarr, piano, elbas och trummor och uttrycket lågmält, avskalat och jazzigt.

Eva Hillered: Take me home (Hill Songs)

Mer rutin i ryggen har singer-songwritern Eva Hillered, som efter tio album ger ut en ny liten skiva med sju spår, fem egna samt tolkningar av Shawn Colvins Get out of this house samt Forgiveness lånad från Patty Griffins debutalbum.

Lars ”Persa” Persson: Omständigheter (Jamtex Records)

Jämtländska vissångaren Lars ”Persa” Persson brukar växla mellan sång på jamska och svenska, men här är det riksspråket som gäller. Tio låtar, vissa lite småfräcka, andra ett slags dråpliga kampsånger. Lite Cornelis-takter med andra ord. Liksom denne skriver Persa genomgående otvunget välrimmade, fyndiga texter – tankarna går även till en likasinnad diktarsjäl som Gunnar Källström.

Dragkroka: Smäck! EP (Egen utgivning)

Dragkroka må vara skivdebutanter men redan påfallande mogna som trio. På fiol, nyckelharpa och cittern varvar de lånade fynd ur skandinavisk folkmusik med egna låtar i snygga arr och med en påtagligt fysisk närvaro i spelet. Är ganska säker på att vi kommer få höra mer framöver från Rasmus Hemström, Alfred Bergkvist och Henry Burtonwood.

Gagn: Gagn EP (Egen utgivning)

Också detta en debuterande folkmusiktrio men med annan sättning och även annan, friare hållen approach är Malmöbaserade Gagn. Jacob Wessmark på flöjt, Kristina Nygårds på fiol och David Ahl på gitarr spelar idel egna, gemensamt komponerade låtar där titlar som Vindbäraren, I mossan och Domens polska kanske låter ana den lite drömska, poetiskt mystiska undertonen.

Karoo: Casa EP (Egen utgivning)

Ännu en debuterande trio är Karoo, som förenar traditioner från Senegal, Portugal och Sverige. Med kora, fiol, gitarr och sång (samt gästspel från exempelvis Robin Cochrane på slagverk) presenterar sig här Abdou Cissokho, André Nobre och Solbritt Cederqvist med fem gemensamt skrivna låtar av fin klass och med lyxigt, rikt sound. Lovande!

Colmeia: Cheap souvenirs (Egen utgivning)

Mixar musik gör även Colmeia, som kokar ihop ett slags afrikanskt rotad, rejält svängig popmusik med härligt porlande gitarrslingor, drivet slagverk och hela tre sångerskor i frontlinjen. Albumet följer upp debuten från 2019 och återigen är det Per Kolsgård som skrivit låtarna.

Sebastian Mattebo: The mire EP (Tengtones)

Här möter vi alt- och sopransaxofonisten Sebastian Mattebo i två konstellationer. Först en kort svit uppbackad av en trombonkvartett, härligt murrig och fyllig. Sedan den mer traditionellt utformade sextett han kallar Sebastians Kompisar, också den med tyngd på blåset med två trumpeter och en trombon. Fin, eftertänksam musik som illustreras passande av omslagets västerbottniska myr med mogna hjortron i förgrunden.

Anders Persson, EvaMarie Agnelid, Staffan Svensson: Expeditionen (Sodamusic)

En liknande värme finns hos trion här, där sångerskan EvaMarie Agnelid bärs fram av Anders Perssons klaviatur och Staffan Svenssons trumpet. De sex sångerna är inspirerade av den tyska författaren Judith Schalanskys lika egensinniga som hyllade bok som på engelska heter Atlas of remote islands, en personligt skriven guide till exotiska öar hon aldrig besökt. Musiken bär också den på en inneboende storögd förtjusning, av upptäckarlusta och en liten kärleksfull glimt i ögonvrån.

Stephen Nachmanovitch & Anders Hagberg: Eclipse (Blue Cliff Records)

Lika utforskande men på ett mer experimentellt vis är den här inspelningen med violinisten (och författaren av den klassiska boken om improvisation, Free play/Spela fritt) Nachmanovitch och mångsidige blåsaren Hagberg. Musiken improviserades (förstås) fram fritt under två dagar hemma hos Nachmanovitch och det hela sammanföll med en solförmörkelse som möjligen bidrog till den andaktsfulla, vördnadsfulla tonen i musiken som saktmodigt men med ständig närvaro vindlar sig fram genom tankegångarna.

texter: Patrik Lindgren

